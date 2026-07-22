Alianza entre la Diputación de Zamora y el Colegio de Medicos para combatir la falta de facultativos en el medio rural

La Diputación de Zamora y el Colegio Oficial de Médicos han sellado este miércoles una alianza para tratar de dar respuesta a uno de los principales retos de la provincia: la falta de profesionales en la sanidad rural. Para ello, ambas instituciones han firmado un convenio que permitirá financiar estancias formativas de estudiantes de Medicina y Médicos Internos Residentes (MIR) en consultorios y centros de salud del medio rural, con la intención de que conozcan de primera mano la realidad asistencial de los pueblos y, en un futuro, se planteen desarrollar allí su carrera profesional.

Durante la firma del acuerdo, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, defendió que este tipo de iniciativas reflejan el papel que desempeña la institución provincial en la mejora de los servicios públicos. "Las diputaciones hacemos de todo aquello que es bueno para la provincia y todo aquello que suponga mejorar la asistencia y las condiciones de vida de nuestros vecinos", afirmó, antes de dar a conocer los detalles del convenio que busca contribuir a reforzar la sanidad en el medio rural.

El acuerdo establece la dotación de 20.000 euros anuales por parte de la Diputación para sufragar los gastos derivados de las rotaciones formativas para ayudar a cubrir desplazamientos, manutención y, cuando sea necesario, alojamiento de los participantes. Convenio que inicialmente se desarrollará durante dos años.

"Queremos que esos profesionales conozcan la realidad de la medicina rural, la realidad de esta provincia y que esta experiencia no solo les sirva para formarse, sino que también les anime en un futuro a poder optar a esas plazas", expresó el dirigente alistano.

Los beneficiarios serán, por un lado, estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso de Medicina que realicen prácticas en la provincia y, por otro, médicos residentes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria durante sus rotaciones en atención primaria. La prioridad se establecerá para los consultorios considerados de difícil cobertura, ubicados a más de 40 kilómetros de la capital, en zonas con una elevada dispersión geográfica y una población especialmente envejecida.

La medida pretende así favorecer el relevo generacional en un momento especialmente delicado para la atención primaria de la provincia, marcada por numerosas jubilaciones y dificultades para cubrir plazas en los consultorios rurales.

Iniciativa que toma forma tras varios años de trabajo buscando fórmulas para acercar la medicina rural a los futuros profesionales, tal y como comentó el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez. "Tenemos actualmente un problema importante y es que no cubrimos las plazas de Atención Primaria de la medicina rural, aquellas plazas llamadas de difícil cobertura", remarcó. Carencia de profesionales que hace que los médicos en activo asuman un importante "sobreesfuerzo" para mantener la asistencia sanitaria.

"Los residentes nos planteaban que era más difícil irse hacia una zona como puede ser Sanabria o Aliste ¿Por qué? Pues porque tenían unos gastos que no tenían al quedarse aquí, en los centros urbanos", manifestó Martínez.

Con este convenio se busca, por tanto, facilitar la formación, pero también dar a conocer desde dentro la medicina en las pequeñas localidades para "que realmente los estudiantes viesen cómo era el ejercicio de la atención primaria en el medio rural", subrayó el presidente del Colegio de Médicos. Experiencia directa que esperan que pueda contribuir a cambiar la percepción que muchos futuros médicos tienen sobre el ejercicio profesional en los pueblos.

En concreto, el programa contempla una dotación de 1.000 euros para diez estudiantes universitarios durante sus prácticas estivales, de una duración de un mes. Mientras que en el caso de los residentes las ayudas servirán para compensar los gastos reales que generen sus rotaciones de tres meses en consultorios de difícil cobertura, "siempre gastos que puedan justificarse", apreció Martínez.

Aunque el convenio acaba de formalizarse, el trabajo previo entre ambas instituciones ya ha permitido poner en marcha las primeras estancias. Según informó el presidente del Colegio, dos estudiantes de Medicina ya realizan prácticas en el medio rural y varios médicos residentes también han pasado por estos destinos, una experiencia que servirá para evaluar el funcionamiento del programa antes de su consolidación en los próximos cursos.

No obstante, ambas instituciones realizarán un seguimiento anual de la iniciativa para valorar su impacto tanto en la formación de los futuros médicos como en su capacidad para despertar vocaciones hacia una atención primaria que se enfrenta al desafío de garantizar el relevo de los profesionales y mantener la asistencia sanitaria en el conjunto del territorio de la provincia de Zamora.