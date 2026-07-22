Adiós a la ola de calor: se avecina un bajón de las temperaturas en Zamora

La ola de calor continúa sometiendo a la provincia de Zamora. La provincia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas durante este miércoles, aunque será la última jornada de este episodio de calor ya que se avecina un cambio de tiempo de cara al fin de semana. Eso sí, es necesario señalar que aunque el jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no active el aviso por fenómenos meteorológicos adversos, la previsión meteorológica variará muy poco puesto que las máximas apenas se suavizarán un grado, por lo que este jueves seguirá haciendo mucho calor. De hecho, la alerta por riesgo de incendios forestales se prolonga hasta viernes en Castilla y León.

Sin embargo, el cambio brusco llegará a partir del viernes gracias a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular. Las mínimas se mantendrán altas, en torno a los 17 grados, pero las máximas bajarán seis grados de forma repentina. Así, conforme al pronóstico de la Aemet, el termómetro no superará la barrera de los 30 grados en las horas centrales del día.

Pronóstico del tiempo en Zamora. / Aemet

Nubes y probabilidad de lluvia

Para el sábado, la previsión térmica es similar, aunque la nubosidad ganará terreno e incluso podría llover, ya que la posibilidad de precipitaciones sube hasta el 65%. Las nubes se despejarán a partir de la próxima semana, cuando tras tres días de asueto, el calor regresará con fuerza. El lunes, el termómetro ascenderá hasta los 34 grados y el martes se esperan máximas de 38 grados y mínimas de 18. Una jornada calurosa para ir despidiendo el mes de julio y el ecuador del verano.