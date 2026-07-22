Adiós a la ola de calor: se avecina un bajón de las temperaturas en Zamora
La Aemet pronostica un brusco descenso de los valores a partir del viernes
La ola de calor continúa sometiendo a la provincia de Zamora. La provincia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas durante este miércoles, aunque será la última jornada de este episodio de calor ya que se avecina un cambio de tiempo de cara al fin de semana. Eso sí, es necesario señalar que aunque el jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no active el aviso por fenómenos meteorológicos adversos, la previsión meteorológica variará muy poco puesto que las máximas apenas se suavizarán un grado, por lo que este jueves seguirá haciendo mucho calor. De hecho, la alerta por riesgo de incendios forestales se prolonga hasta viernes en Castilla y León.
Sin embargo, el cambio brusco llegará a partir del viernes gracias a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular. Las mínimas se mantendrán altas, en torno a los 17 grados, pero las máximas bajarán seis grados de forma repentina. Así, conforme al pronóstico de la Aemet, el termómetro no superará la barrera de los 30 grados en las horas centrales del día.
Nubes y probabilidad de lluvia
Para el sábado, la previsión térmica es similar, aunque la nubosidad ganará terreno e incluso podría llover, ya que la posibilidad de precipitaciones sube hasta el 65%. Las nubes se despejarán a partir de la próxima semana, cuando tras tres días de asueto, el calor regresará con fuerza. El lunes, el termómetro ascenderá hasta los 34 grados y el martes se esperan máximas de 38 grados y mínimas de 18. Una jornada calurosa para ir despidiendo el mes de julio y el ecuador del verano.
Últimos coletazos de la ola de calor en España
Según informa la Aemet, entre el miércoles 22 y el jueves 23 se espera el punto álgido de la presente ola de calor. El miércoles las temperaturas continuarán ascendiendo en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, extendiéndose los ascensos este día también a la vertiente cantábrica y medio y alto Ebro. De esta forma, es probable que se alcancen los 40 ºC en buena parte de los valles y depresiones del interior del tercio sur, a excepción de Extremadura, y este de la meseta Sur, incluso los 42 ºC en el medio y alto Guadalquivir. Se mantendrán las temperaturas elevadas en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, en torno a 39-40 ºC, así como en los valles del Pirineo, alrededor de 36-38 ºC. Adicionalmente cabe destacar que, con una moderada incertidumbre, durante este día son probables los descensos en gran parte del tercio este peninsular debido a la intensificación del régimen de brisas, por lo que en zonas como en la vega del Segura las temperaturas máximas, aun siendo elevadas, podrían quedar durante esta jornada por debajo de los 40 ºC.
El jueves es probable que se intensifiquen los vientos del oeste, dando lugar a un incremento adicional de las temperaturas en la vertiente mediterránea, especialmente en el extremo suroriental peninsular, donde ya se esperaban valores elevados en los días anteriores. En este caso, es probable que se puedan alcanzar valores de 42-44 ºC en interiores del extremo suroriental, especialmente en valles y depresiones, sin descartarlos también en la cuenca del Genil e interior del Guadalhorce. También se mantendrán muy elevadas las temperaturas en el medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro y depresiones del nordeste, en torno a 40-42º C, así como en el interior de Mallorca y este de la meseta Sur donde se podrían alcanzar los 39-40 ºC. También seguirán en valores muy altos en los valles del Pirineo, alrededor de 37-39 ºC.
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