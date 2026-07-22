Las Aceñas de Cabañales dan un paso más para ser un centro gastronómico de referencia en la provincia

Dos meses de plazo de ejecución. Ese el tiempo máximo que se podrá demorar la empresa adjudicataria de la adecuación de los edificios 1 y 2 de las Aceñas de Cabañales para sus usos múltiples tras la formalización del contrato. En concreto, el Ayuntamiento de Zamora ha encargado el suministro de equipamiento de cocina y mobiliario, tanto exterior como interior, de bar y restaurante para impulsar su transformación en un centro gastronómico de referencia en la provincia.

La empresa Soldainnova Sociedad Cooperativa será la encargada de realizar los trabajos, que supondrán un coste de 117.733 euros (impuestos incluidos). La intervención tiene como finalidad la revalorización de las Aceñas de Cabañales como recurso turístico y punto gastronómico dentro del municipio, siendo este un bien catalogado de protección en conformidad del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Zamora, actualmente en desuso. Para ello, se contempla la ejecución de todas las actuaciones necesarias, entre ellas la instalación, la sustitución y la retirada de mobiliario existente para garantizar su funcionamiento como recurso turístico y cultural.

El proyecto, elaborado por la arquitecta Inés María Díaz-Casanova Alonso-Lamberti, busca de este modo aprovechar un inmueble patrimonial en desuso como recurso turístico, contribuyendo así a su reactivación sin que se produzcan cambios estructurales en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos se llevarán a cabo en las Aceñas 1 y 2, situadas en la margen izquierda del Río Duero, con acceso desde la calle Entrepuentes de Zamora. La parcela comprende una superficie aproximada de 4.085 metros cuadrados y el edificio es de titularidad del Ayuntamiento de Zamora. El conjunto, incluido en el Catálogo Arquitectónico del PGOU como edificio situado fuera de la delimitación del Conjunto Histórico, ha sido objeto de varias intervenciones de conservación y rehabilitación, entre ellas la reconstrucción de los edificios en el año 2002 según Proyecto del Arquitecto C.H. Rodríguez Bollón para dar comunicación entre las aceñas, ejecución de una escalera de acceso a la Aceña 1 en 2017, y la construcción de una pasarela de conexión entre ambas aceñas en 2022.

Planta segunda de la Aceña 1. / Cedida / LZA

Actualmente, la Aceña 1 está compuesta de tres plantas con acceso a planta baja, y está equipada para bar-cafetería. Incluye cocina con preinstalación de campana y montaplatos, aseos distribuidos por sexo en la primera planta y una segunda planta diáfana. Está construida con muros de piedra y ladrillo, con forjados de madera y cerámica, y la cubierta es de entramado de madera visto con cobertura de teja cerámica árabe.

Respecto a la Aceña 2, está compuesta de dos plantas, cada una con acceso independiente mediante pasarelas. Se trata de dos estancias diáfanas con muros de piedra y ladrillo visto, también con cubierta de teja árabe. Los espacios están preparados para mobiliario gastronómico y polivalente.

La intervención se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Zamora, Paisaje Cultural", y tiene como finalidad última impulsar la imagen de la ciudad como destino gastronómico aprovechando un enclave histórico como son las Aceñas de Cabañales.

Recreación del espacio interior de las Aceñas de Cabañales con mesas en el interior para la realización de eventos como catas, talleres o presentaciones / Cedida / LZA

El contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Zamora comprende todas las actuaciones necesarias para la adecuación de las dos edificaciones en un espacio gastronómico y polivalente. Para ello, las actuaciones incluyen la limpieza para su almacenaje y tratamiento para su posterior colocación y uso de todo el mobiliario auxiliar existente, así como la adecuación del espacio existente para preparar alimentos para su exposición al público de planta baja de la aceña 1, mediante el suministro de mobiliario adecuado. Además, se realizarán diversos trabajos de pequeña entidad para poner a punto los espacios existentes, tales como limpieza en profundidad, pruebas, reparaciones, o suministro de material para poner en marcha las instalaciones.

El proyecto incluye también la utilización del material existente formado por tablero de madera laminada y encolada tricapa para realizar una serie de estanterías y mesas para el correcto desarrollo de las actividades gastronómicas de estilo polivalente en la Aceña 2; las reparaciones puntuales para el suministro de mobiliario; y la equipación del exterior de la Aceña 1.