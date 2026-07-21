Zamora, la provincia donde más invierte este verano la Junta en reformas de centros escolares

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León destina para Zamora un total de 14.466.902 euros para obras en los centros escolares de la provincia. Se trata de una inversión que servirá tanto para trabajos de ampliación como las habituales de reforma, mejora y sustitución que habitualmente se realizan durante el periodo estival, aprovechando que colegios e institutos están cerrados al ser periodo no lectivo.

En total, la Junta realiza una inversión para estas obras en todo Castilla y León de 69.245.320 euros. Tras Zamora, la provincia con mayor inversión es León, con 14.423.573 euros, seguida por Soria, con 8.244.938 euros, mientras que las menores partidas son para Ávila (3.368.981 euros), Palencia (3.867.687 euros) y Segovia (4.663.619 euros).

Grandes obras en Zamora

Los proyectos específicos que se desarrollan en Zamora se centran en la rehabilitación de la cubierta del IES Universidad Laboral, con una inversión de 195.044 euros en esta anualidad, de los 432.469 euros que suponen el presupuesto total; la rehabilitación de la fachada, ventanas y cubiertas del IES Río Duero, con 125.126 euros en este 2026; 145.000 más que se destinarán a la ampliación del vestíbulo por accesibilidad y adecuación de espacios en el IES La Vaguada y 331.491 euros, el presupuesto total de una sola partida, para la adecuación de vestuarios, techos, ventanas y divisiones móviles de las que dispondrá el IES Claudio Moyano.

obras de reforma y mejora durante el verano del Instituto Claudio Moyano / Victor Garrido

A estas obras hay que añadir las que se realizarán en el IES Arribes de Sayago, en Bermillo de Sayago, centradas en la rehabilitación de la envolvente, con una inversión de 27.911 euros en esta anualidad, de los 512.547 euros totales que supone estos trabajos.

Intervención en 39 centros

En Soria presentó este martes la consejera de Educación, María Pardo, el plan de obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) previsto para este verano en los centros educativos públicos de Castilla y León. En el caso de Zamora, este tipo de obras se llevarán a cabo en un total de 39 centros, colegios e institutos, repartidos por toda la geografía de la provincia. Entre ellos, destacan grandes proyectos como la rehabilitación de la cubierta y el lucernario del IES Aliste de Alcañices, con un presupuesto de 40.000 euros.

Listado de las obras que se ejecutan este verano en los centros educativos de Zamora / LOZ

Por encima de esa cifra se sitúan la adaptación de aseos del CEIP José Galera, la adaptación de la instalación de la calefacción del IES Cardenal Pardo Tavera de Toro, la adaptación de aseos de la planta baja y la mejora de la fachada en el CIFP Ciudad de Zamora, la urbanización, instalación de ascensor, obra de fontanería y adaptación del campo de fútbol del mismo centro, la rehabilitación de la cubierta y el techo del porche del IES Alfonso IX, la rehabilitación de aseos y adecuación de espacios y vestuarios en el IES Claudio Moyano, la rehabilitación de la cubierta del pabellón y sustitución de carpintería en el IES La Vaguada, la adaptación del cuarto de calderas en el IES Maestro Haedo o la adaptación del salón de actos del IES María de Molina.

Obras menores

También se acometerán obras menores en otros colegios, centradas en la protección de ventanas y sustitución de persianas, en el CEIP Las Eras de Benavente; la adaptación de escaleras para mejorar la seguridad en el CEIP Valle de Guareña, de Fuentesaúco; la urbanización de los accesos en la escuela de Educación Infantil Virgen del Canto de Toro; la adaptación de accesos al patio y las escaleras en el CEIP La Viña; la adecuación de acometida eléctrica en el colegio Virgen del Castillo o la adecuación de la fachada de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

obras de reforma y mejora durante el verano del Colegio Arias Gonzalo. / Victor Garrido

En total, la Consejería de Educación está acometiendo, durante los meses estivales, más de 370 obras con una inversión de cerca de 27 millones de euros para Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) en centros educativos públicos de Castilla y León. Esta inversión se distribuye entre quince millones de euros destinados a actuaciones de dotación genérica y cerca de doce millones más para proyectos específicos y grandes intervenciones, “con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras educativas de la comunidad y garantizar espacios más seguros, accesibles, eficientes y adecuados para el desarrollo de la actividad docente”, detalló Pardo.

María Pardo (derecha) en las obras del centro educativo que ha visitado en Soria. / Ical

En periodo no lectivo

Las obras se están ejecutando durante el periodo no lectivo, lo que permite acometer actuaciones relacionadas con la renovación de cubiertas, sustitución de carpinterías, mejora de instalaciones térmicas y eléctricas, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de espacios, rehabilitación energética y modernización de equipamientos en centros educativos de las nueve provincias.

La Consejería de Educación mantiene así su compromiso con la mejora continua de la red pública educativa de Castilla y León, mediante una planificación anual de inversiones “que permite conservar, modernizar y adaptar los centros a las necesidades actuales de la comunidad educativa”, se destaca.

obras de reforma y mejora durante el verano del instituto La Vaguada / Victor Garrido

La titular de Educación señaló en su intervención que estas actuaciones "permiten seguir avanzando en la modernización de los centros educativos, mejorar su eficiencia, accesibilidad y seguridad, y ofrecer al alumnado y a los profesionales de la educación los mejores espacios para desarrollar su actividad".

Pardo puso de relieve la importancia de destinar recursos a las obras de reparación, mejora y sustitución de los centros, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento y responder a las necesidades actuales de los alumnos. “Esta inversión permitirá subsanar deficiencias estructurales y modernizar instalaciones, asegurando así una prestación de servicios más eficiente y segura”, confió.