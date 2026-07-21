Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora que ya no tienen plazas libres

Ingeniería Informática de Sistemas de Información, Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos e Ingeniería Mecánica son los tres grados de la Escuela Politécnica Superior de Zamora que ya tienen cubiertas todas las plazas de nuevo ingreso, tras la primera fase de matriculación.

En el grado de Ingeniería Informática de Sistemas de Información se ofertaban cincuenta plazas, para las que se solicitaba una nota de 5,226, un poco menor que la que requería en el pasado curso 2025-2026, con un 5,721.

Por su parte, el grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos ha cubierto la treintena de plazas que se ofertaban para este curso, en el que la nota solicitaba ha sido mucho más baja que la del curso pasado. Si en julio de 2025 se pedía un 7,580, este mes para entrar los estudiantes deben tener un 5,370.

Una nota con menor oscilación respecto al año anterior se ha pedido para el grado de Ingeniería Mecánica. Sus cincuenta plazas se han completado con alumnos a los que se les solicitaba un 5,234, mientras que en pasado año era un 5,788.

Nuevo plan de estudios

Precisamente, esta última ingeniería arrancará el curso 2026-2027 con un nuevo plan de estudios, conviviendo con el anterior, que comenzó a implantarse en el curso 2010-2011. Por tanto, en este solo se podrán matricular aquellos estudiantes que ya iniciaron sus estudios en este grado en años académicos anteriores.

La implantación del nuevo plan será progresiva, a curso por año académico, al tiempo que, también de manera progresiva, se dejarán de impartir los cursos del plan de 2010.

Los grados de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora siguen teniendo plazas disponibles, aunque con una calificación diferente en el segundo listado.

En Maestro de Educación Infantil, que cuenta con 65 plazas, en el primer listado la nota solicitada era de 5,092, por debajo del 6,670 del pasado curso; y en este segundo listado la calificación ha bajado hasta el 5. Para las 75 plazas de Maestro en Educación Primaria, se ha pasado de un 6,175 del primer listado a un 7,239 del segundo.

Por su parte, el doble grado que se oferta de ambas especialidades, para el que hay una veintena de plazas, ha bajado la nota solicitada de un 9,991 a un 9,386.

Datos generales de la USAL

En total, la Universidad de Salamanca ha matriculado hasta la fecha a un total de 5.100 estudiantes de nuevo ingreso en la oferta de grados, 323 más que el pasado curso a esta misma fecha, lo que representa un incremento del 6,7%, según informó el rector Juan Manuel Corchado durante la última sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del actual año académico.

Ante el segundo periodo de matriculación, que se desarrolla entre los días 20 y 21 de julio, Corchado manifestó su satisfacción por estos primeros datos que ratifican que la institución académica es una referencia para los jóvenes que desean iniciar sus estudios en las universidades de Castilla y León, y expresó su confianza en superar las cifras de matriculación del curso 2025-2026.

Respecto a las notas de corte y ante el segundo plazo de matrícula abierto, se confirma el descenso generalizado y solo 28 grados mantienen el límite de acceso. De esta forma, se mantiene con las notas más altas Medicina, con 12,948; seguida de Odontología, 12,857; Biotecnología, 12,249; Matemáticas, 11,886; Enfermería (Salamanca), 11,850; Fisioterapia, 11,639; Física, 11,564; Farmacia, 11,379; Veterinaria, 11,193; Enfermería (Zamora), 11,070; y Enfermería (Ávila), 11,040.

Una vez concluida esta segunda fase de matrícula, se abrirá un tercer y último plazo del 24 al 27 de julio. Los alumnos y alumnas que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la aplicación de preinscripción.