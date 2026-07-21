Semana "muy preocupante" en Zamora en violencia de género: detenciones, quebrantamientos de condena y hasta once nuevos casos, dos de riesgo extremo

La última semana no ha sido nada buena en la provincia en cuanto a datos de violencia de género, una lacra social que sigue en ascenso. Así lo ponen de relieve los datos ofrecidos este martes por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha precisado que en los últimos siete días han entrado en el sistema Viogén de protección a las víctimas once mujeres zamoranas más.

En nueve de esos casos la denuncia partió de la propia víctima y en los otros dos no. De hecho, en uno de esos casos fueron los vecinos de la pareja los que alertaron de la situación.

Pero esos no son los únicos datos negativos en relación a esa lacra social y su incidencia en la provincia. Ángel Blanco también ha destacado que en la última semana se han producido hasta seis quebrantamientos de condena por parte de presuntos maltratadores contra los que pesaban medidas judiciales como las de alejamiento, algo que ha calificado de "muy preocupante".

Además, ha habido cuatro agresores persistentes y dos de los casos de violencia de género de la última semana se consideraron de riesgo extremo, lo que implica la vigilancia policial 24 horas al día hasta que se produce la detención del supuesto maltratador. En ambos casos, el fin de semana se logró detener a los hombres, uno de ellos a cargo de la Policía Nacional al ocurrir en la capital zamorana y otro por parte de la Guardia Civil, al localizarse en la provincia.

Tras las dos detenciones esos casos pasaron de ser considerados de riesgo extremo a riesgo alto en el sistema Viogén.

Minuto de silencio

El subdelegado del Gobierno ha admitido que la semana ha sido "mala" en Zamora en esa lacra social ya nivel nacional los datos no han sido mejores, ya que en España se contabiliza una nueva víctima mortal por la que este martes se ha guardado un minuto de silencio en la plaza de la Constitución de Zamora, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno.

El último asesinato machista tuvo lugar el pasado 17 de julio en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva. La víctima de ese nuevo feminicidio por violencia de género es una mujer de 31 años que tenía tres hijos menores de edad y que no había presentado denuncias previas. Con ella son ya 29 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año por violencia machista y está pendiente de confirmarse otra víctima más en Antequera (Málaga), donde una mujer ha sido asesinada con arma blanca.

"Todo presume que pudiese ser" un nuevo caso de violencia de género, ha apuntado Ángel Blanco, que ha precisado que, si se confirma, este miércoles se convocará un nuevo minuto de silencio, en ese caso en Benavente, tras la Junta Local de Seguridad Ciudadana prevista con motivo de los preparativos del dispositivo para el eclipse del 12 de agosto.

Noticias relacionadas

Desde que se iniciaron los registros en el año 2003 hasta ahora son ya 1.370 las mujeres asesinadas en España por violencia machista, un suma y sigue de vidas truncadas que no puede dejar indiferente a nadie.