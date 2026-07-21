Una nueva forma de visitar Zamora: realidad virtual para descubrir su pasado medieval

Recorrer el patrimonio zamorano tal y como era en la Edad Media ya es posible gracias al nuevo proyecto puesto en marcha por la Diputación Provincial. Iniciativa pionera que combina inteligencia artificial, reconstrucciones históricas y realidad virtual para ofrecer una experiencia inmersiva que permite viajar al pasado y redescubrir algunos de los monumentos más emblemáticos del territorio.

Zamora Medieval XR es el nombre del proyecto desarrollado por el área de Fondos Europeos y Emprendimiento de la institución gracias a la financiación de programa Horizon Europe. "Está incluido en el marco del programa Ruractive, orientado a revitalizar zonas rurales a través de soluciones innovadoras relacionadas con el desarrollo económico, la transformación digital y la sostenibilidad y la valorización del patrimonio cultural y natural, creando nuevas oportunidades a la población rural", detalló Víctor López de la Parte, diputado de Educación, Cultura y Turismo.

El proyecto, desarrollado por Arkikus y Digital X Agency, ya está en marcha en dos escenarios de excepción: el Castillo de Castrotorafe y el Monasterio de Santa María de Moreruela, dos de los conjuntos medievales más representativos de la provincia y declarados Bien de Interés Cultural. Ambos han sido reconstruidos virtualmente a partir de un "amplio trabajo de documentación histórica, arqueológica y arquitectónica que permite contemplar cómo eran originariamente y trasladar al visitante a la época de mayor esplendor de esos monumentos", expuso López de la Parte durante la presentación en el salón de plenos de la Diputación.

Amaranta Ratón, Víctor López de la Parte, Javier Ordoño y Juan Carlos López en la presentación del proyecto Zamora Medieval XR. / Alba Prieto / LZA

No obstante, la experiencia va mucho más allá de observar una recreación digital. Los usuarios pueden desplazarse por los edificios, viajar entre diferentes siglos y contemplar escenas de la vida cotidiana de la época, desde la actividad en el interior del castillo hasta una celebración litúrgica en el monasterio. Todo ello acompañado de explicaciones históricas y recursos audiovisuales que convierten la visita en una herramienta tanto divulgativa como educativa. "Se trata de ofrecer una experiencia inmersiva, además de divulgativa, para todos los visitantes, incluidos los más pequeños de la casa", valoró el diputado.

Primera fase que la Diputación espera ampliar a otros monumentos para dar a conocer "cómo se desarrollaba la vida en esos lugares en esa época medieval", añadió. Entre los próximos enclaves a los que se extenderá el proyecto se encuentran el monasterio de San Martín de Castañeda, el castillo del Pueblo de Sanabria, la iglesia de Santa Marta de Tera, el recinto amurallado de Alcañices, el convento de San Francisco o la iglesia de San Pedro de la Nave, entre otros más.

Recorridos virtuales

Zamora Medieval XR permite además de viajar al pasado visitar a golpe de clic 26 monumentos distribuidos en 20 localidades de la provincia de Zamora. Recorridos virtuales de 360 grados que incluyen iglesias, castillos, monasterios, puentes medievales y conjuntos históricos. Se ha intentado representar las siete comarcas zamoranas para hacer una representación territorial homogénea y equilibrada, dando protagonismo al rico patrimonio rural que, en muchas ocasiones, permanece alejado de los grandes circuitos turísticos", apreció Javier Ordoño, arqueólogo y especialista en tratamiento digital de restos arqueológicos encargado del proyecto.

La plataforma, accesible desde ordenadores, teléfonos móviles y tabletas, también integra contenidos interactivos dirigidos al público familiar. Entre ellos destacan juegos de preguntas y retos que invitan a localizar elementos arquitectónicos o descubrir objetos que no se corresponden con la época a la que se hace referencia.

Presentación del proyecto Zamora Medieval XR. / Alba Prieto / LZA

Los 26 lugares cuentan con códigos QR que permiten acceder a las visitas virtuales desde el propio lugar, una solución especialmente útil cuando los edificios permanecen cerrados o para aquellas personas con problemas de movilidad que no pueden recorrerlos físicamente. Además, la Diputación de Zamora ha adquirido cinco gafas de realidad virtual que se utilizarán en actividades divulgativas y eventos organizados por distintos municipios.

Atractiva experiencia que lleva unos meses en modo test dando la posibilidad a 400 personas de probarla. Cifra que se ampliará exponencialmente y que busca atraer nuevos turistas, puesto que no sustituye la experiencia de visitar el lugar in situ, sino que la enriquece.

Zamora Medieval XR busca de este modo convertirse en una valiosa herramienta para dinamizar el turismo en el medio rural convirtiendo a Zamora en uno de los territorios de referencia en la aplicación de nuevas tecnologías para la conservación y difusión del patrimonio cultural.