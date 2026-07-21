Objetos perdidos
Extraño hallazgo en Zamora: una urna funeraria aparece en una parada de autobús
Se desconocen las circunstancias y el autor del abandono de la urna funeraria
Una urna funeraria ha sido localizada este martes en una parada de autobús del barrio de Pinilla, en Zamora. El objeto fue encontrado por vecinos de la zona, quienes avisaron a la Policía para que se hiciera cargo de la situación.
Según se ha informado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, los agentes se desplazaron hasta el lugar y retiraron la urna para realizar las comprobaciones correspondientes. En un primer momento, se desconocía si podía contener restos funerarios, aunque posteriormente se confirmó que estaba vacía.
Por el momento, no ha trascendido cómo llegó la urna hasta la parada de autobús ni quién pudo haberla dejado allí, aunque es cierto que en la zona "hay un local de lápidas", explican los vecinos.
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