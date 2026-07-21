Sucesos
Detenido en Madrid por un atraco cometido en una peluquería de Zamora
Los agentes detuvieron al supuesto autor del robo con violencia, que ha sido enviado a prisión
Hace unos días se produjo un atraco en una peluquería de la ciudad.
El suceso fue investigado por agentes de la comisaría provincial de Zamora de la Policía Nacional, que lograron determinar quien era el presunto autor de ese robo con violencia. Las gestiones para su detención llevaron a los investigadores hasta Madrid, donde con la colaboración de la Policía Nacional de la capital de España se logró detener al supuesto autor del robo.
El hombre ya ha sido puesto a disposición judicial y el tribunal de instancia instructor ha decretado el ingreso en prisión del detenido. En concreto, el ladrón ha ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, desde donde está previsto que próximamente sea traslado a la salmantina de Topas, según ha precisado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras recibir información sobre ese caso en la reunión semanal de coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Zamora celebrada en la Subdelegación.
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