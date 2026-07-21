Cuenta atrás para el fin del corte al tráfico de la carretera N-631 en Zamora: ya hay fecha de finalización de las obras

Las obras "eternas" de la carretera Nacional 631, que se adjudicaron en octubre de 2022, ya están más cerca de llegar a su total ejecución y ver la luz al final del túnel. De hecho, el corte de la vía que se ha producido del miércoles al viernes de la semana pasada y desde este lunes únicamente se va a prolongar hasta este viernes día 24 de julio a las 13.00 horas, y a partir de ese momento no se espera que haya nuevos cortes de la circulación de vehículos.

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha asegurado que las cinco jornadas hasta este martes en las que el corte al tráfico ha sido total durante las horas diurnas de trabajo las obras han podido avanzar "muy rápidamente".

Eso va a permitir mantener el día 24 de julio como último de corte total, mientras que la finalización de los trabajos está previsto que se lleve a cabo antes del 1 de agosto, ya que las últimas labores se podrán compatibilizar con el tráfico de vehículos, únicamente con cortes parciales o paso alternativo por uno de los carriles cuando sea necesario. "La idea es que la carretera esté libre y se pueda circular por ella con seguridad", ha indicado Blanco, que ha dado esa fecha tan señalada como es la del primero de agosto, en plena operación salida, cuando está previsto que haya concluido las obras de pavimentación.

Ángel Blanco ha detallado además que no ha habido muchas quejas por el corte total al tráfico de los últimos días de esa carretera Nacional en su último tramo, entre el desvío de la carretera de Villardeciervos, y su conexión con la Nacional 525 y la A-52 en Rionegro del Puente, aunque sí han atendido algunas reclamaciones, como la efectuada por la alcaldesa de Villanueva de Valrojo, y atendiendo a ellas se ha intentado "minimizar los perjuicios".

Problemas para acceder al médico y al autobús

Ha admitido que la máxima responsable municipal le ha planteado tanto los problemas que tenían los vecinos del pueblo para acudir al médico en el centro de salud de Mombuey como la incidencia que suponía para el autobús de transporte interurbano por carretera.

Al respecto, Blanco ha afirmado que tanto la Subdelegación como la Unidad de Carreteras están intentando solventar los problemas para que mejore la situación actual y no poner en peligro la seguridad vial.

Última modificación

Las obras de la carretera Nacional 631 han sufrido diversas incidencias y un último modificado que incrementaba su presupuesto en un millón y medio de euros más, mientras que los plazos de ejecución de las obras se han incrementado en trece meses más, hasta prolongarse los trabajos durante 47, casi cuatro años.