Comportamiento "de sobresaliente" en la celebración del Mundial de fútbol en Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha hecho balance del desarrollo de las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de fútbol y ha destacado que en la capital zamorana y en la provincia el dispositivo dispuesto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "funcionó perfectamente", según ha declarado.

Por ello, ha hecho un balance positivo tanto del desarrollo de la celebración en La Marina como de la congregación de aficionados en la Plaza Mayor para seguir desde allí el encuentro en la pantalla gigante habilitada por el Ayuntamiento.

Ángel Blanco ha asegurado que no hubo "ni un incidente" y el dispositivo desplegado por al Policía Nacional fue extraordinario y se complementó con el control de accesos y la regulación del tráfico y la movilidad en la ciudad por parte de la Policía Municipal. Blanco ha declarado que el comportamiento de los asistentes fue "de sobresaliente" durante el festejo de la celebración de España ante Argentina.

Un balance similar había realizado el lunes el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, que igualmente había puesto el acento en la ausencia de incidentes y había mencionado únicamente, a modo de acción de gamberrismo, el hecho de que algunas personas arrancaran y tiraran al suelo una maceta en la plaza de Sagasta, algo que "no es ni diversión, ni celebración, ni nada", declaró el edil.

El encuentro fue seguido por miles de personas que abarrotaron la Plaza Mayor y animaron a la Selección Española durante la retransmisión del partido en un ambiente de camaradería caracterizado por la ausencia de incidentes reseñables.