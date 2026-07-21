Agradecimiento de la familia de Herminio Ramos
A la sociedad zamorana
La familia de Herminio Ramos Pérez agradece a todos los zamoranos, a las instituciones de la ciudad y provincia, a la Iglesia de Zamora y al gremio de alfareros y ceramistas el cariño demostrado hacia su padre.
Los hijos e hijas del Cronista Oficial de la ciudad y maestro que dejó una huella imborrable en varias generaciones han sentido el cariño que toda Zamora sentía hacia su padre, tanto en su última despedida como en las semanas posteriores.
Herminio Ramos Pérez, nacido el 4 de noviembre de 1925 en La Tuda (Sayago), fallecía el pasado 28 de junio de 2026 a los cien años de edad, al tiempo que se fallaba la novena edición del Certamen del Barro que lleva su nombre, y que se organiza de forma paralela a la Feria de la Cerámica y la Alfarería que él mismo ayudó a impulsar en los años 70 del siglo XX.
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