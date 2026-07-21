Agradecimiento de la familia de Herminio Ramos

La familia de Herminio Ramos Pérez agradece a todos los zamoranos, a las instituciones de la ciudad y provincia, a la Iglesia de Zamora y al gremio de alfareros y ceramistas el cariño demostrado hacia su padre.

Los hijos e hijas del Cronista Oficial de la ciudad y maestro que dejó una huella imborrable en varias generaciones han sentido el cariño que toda Zamora sentía hacia su padre, tanto en su última despedida como en las semanas posteriores.

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Herminio Ramos Pérez, nacido el 4 de noviembre de 1925 en La Tuda (Sayago), fallecía el pasado 28 de junio de 2026 a los cien años de edad, al tiempo que se fallaba la novena edición del Certamen del Barro que lleva su nombre, y que se organiza de forma paralela a la Feria de la Cerámica y la Alfarería que él mismo ayudó a impulsar en los años 70 del siglo XX.