Adiós a los baches en la A-52 y otras vías: el Consejo de Ministros declara de urgencia las obras en 242 kilómetros de autovías y carreteras nacionales de Zamora

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de emergencia de obras por valor de cerca de 7,5 millones de euros que se van a llevar en tramos que suman 242 kilómetros de autovías y carreteras nacionales a su paso por la provincia de Zamora.

La reparación del firme que se declara de emergencia para acometer las obras necesarias afecta a las autovías A-52 Rías Bajas, la A-66 o Autovía de la Plata, la A-11 o Autovía del Duero, la autovía de circunvalación de la ciudad de Zamora ZA-12 y las carreteras nacionales N-610 y N-122, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El tramo de obras más largo se prolonga durante cerca de 80 kilómetros en la autovía de acceso a Galicia desde la meseta A-52, donde se actuará entre los puntos kilométricos 32,000 y 112,100, mientras que en la carretera Nacional 122 que comunica con Portugal las obras afectan a un tramo de unos 75 kilómetros, entre los kilómetros 460,200 y 535,000.

En la autovía A-11, los trabajos declarados de emergencia afectan a un tramo de 53 kilómetros, entre los puntos kilométricos 414,700 y 467,800, mientras que en carretera Nacional 610, que comunica Benavente (Zamora) con Palencia, las obras se circunscriben al tramo entre los kilómetros 74,670 y 99,000, de poco más de 24 kilómetros.

En la A-66 son ocho kilómetros y medio en los que aprueban obras de urgencia, entre los kilómetros 268,700 y 277,180, y en la ZA-12 la actuación es de un kilómetro y medio, entre los kilómetros 2,266 y 3,785, según la información remitida por el Ministerio de Transportes.

Esa última carretera se corresponde con el tramo de autovía que hay entre la conexión de la A-11 y la A-66, a las afueras de la ciudad en Villagodio, y la rotonda de Vista Alegre que enlaza con la carretera N-122 y la carretera de la Aldehuela.

El importe económico de todas estas obras de emergencia en carreteras nacionales y autovías de la provincia de Zamora asciende a una cuantía exacta de 7.497.062,05 euros.

Estas reparaciones vienen justificadas por los episodios de lluvias intensas del pasado invierno que provocaron baches y otros desperfectos en algunas de las vías de comunicación de mayor tránsito de la provincia. Las reparaciones son reclamadas especialmente por los conductores en la autovía Rías Bajas, donde el estado del firme es una de las quejas más recurrentes de quienes circulan por esa autovía, tanto conductores zamoranos que se desplazan al norte de la provincia y a Sanabria, como vehículos que realizan la ruta que comunica la Meseta castellana con la zona de Orense, Vigo y Pontevedra.

Antecedentes

A mediados del pasado mes de marzo, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, anunció que la Unidad de Carreteras del Estado de Castilla y León Occidental, en la que se ubica la provincia, había elaboración un estudio, junto con las empresas de conservación de las principales vías estatales de la provincia, sobre las necesidades urgentes que era necesario acometer de reparación de firmes a causa de las borrascas del invierno y los baches que habían dejado en esas vías titularidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Reconoció entonces el subdelegado del Gobierno que había habido "muchos fenómenos meteorológicos adversos" con episodios de lluvia, nevadas, bajas temperaturas, fuertes vientos y heladas que habían sido muy seguidos y deterioraron las carreteras.

La situación se vio agravada además por la necesidad de echar sal y salmuera para evitar heladas y amortiguar el efecto de las nevadas, a lo que se sumó el hecho de que en la Autovía A-52 hay un importante tránsito de camiones que agrava la incidencia de esas circunstancias en el firme. El pasado invierno, según Ángel Blanco, se hizo "todo lo humanamente posible para arreglar en ese momento los socavones y los baches" pero los parches que se pusieron no fueron eficaces, ya que era necesario una obra de emergencia de mayor calado.

Es esa actuación la que se ha aprobado ahora como obra de urgencia en el Consejo de Ministerios de este martes, según la comunicación remitida por el Ministerio de Transportes.