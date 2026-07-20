Sanidad
La Unidad Móvil de Salud Ocular de Recoletas cierra su cuarta fase con 686 revisiones en 22 municipios de Zamora
El programa tendrá continuidad con el objetivo de acercar la prevención y el cuidado de la salud visual a todos los rincones del territorio
La Unidad Móvil de Salud Ocular de Recoletas ha concluido su cuarta fase con un balance muy positvo. Etapa en la que ha recorrido 22 municipios de la provincia de Zamora, atendiendo a 686 personas que se han sometido gratuitamente a diferentes exploraciones optométricas con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado de la salud visual.
A lo largo del mes de junio, un especialista en optometría, apoyado por tecnología de última generación, ha realizado pruebas de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, medición de la presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo. La edad media de los participantes en esta cuarta fase ha sido de 68 años.
Con la finalización de esta etapa, la Unidad Móvil de Salud Ocular suma ya cuatro fases desde su puesta en marcha el 1 de octubre de 2024. En este tiempo ha recorrido 81 localidades de la provincia de Zamora y ha prestado atención a un total de 2.907 personas, consolidándose como una iniciativa de Recoletas Salud para acercar la atención oftalmológica a los municipios zamoranos.
El director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, y el gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud, Javier Moralejo, han destacado el éxito del proyecto y han reafirmado su continuidad. Ambos han avanzado que la iniciativa contará con una quinta fase y que seguirá desarrollándose en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora y los ayuntamientos de la provincia para acercar la salud ocular a todos los rincones del territorio.
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