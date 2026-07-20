El Supremo envía 39 años a prisión a la pareja que asesinó a un hombre antes de arrojarle al Lago de Sanabria

El Tribunal Supremo dar por buenos tanto el veredicto de culpabilidad del jurado popular para la pareja procesada por el crimen del Tera como la sentencia de la Audiencia de Zamora que condena a 39 años de cárcel a estas dos como autores del asesinato del ciudadano portugués Jaime G., cuyo cadáver apareció junto a la playa de Los Enanos de Sanabria, con la cabeza precintada, metido en una bolsa de basura atada a la cintura y con cal en las piernas y los pies.

La firmeza de la sentencia condenatoria, tras la confirmación del Supremo, mantendrá a Ana Cristina P.A.S. 22 años en prisión y a su expareja Antonio C.G.C., alias "Marineiro", otros 17 años por drogar en la localidad lusa de Chaves donde residían víctima y verdugos antes de trasladar en coche a la víctima hasta Sanabria para amordazarla, maniatarla y arrojarla al río. De esas penas de cárcel, deberán descontarse los años transcurridos en prisión provisional cuando se ejecute la sentencia por parte de la Audiencia zamorana, donde se celebró el juicio por el asesinato de Jaime G., quien conoció a la pareja en el país vecino e intimó con la imputada tras alquilarle una habitación.

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero, mostraba su "satisfacción" al lograr que la resolución del Tribunal provincial no se mueva un ápice de lo dispuesto el 12 de noviembre de 2025, "es una muy buena noticia, aunque para mi clienta perder a un padre supone un daño irreparable", declaraba al conocer el resultado contrario a las pretensiones del recurso contra el fallo de la Audiencia impulsado por Ana Cristina P.A.S., quien se ganó la confianza del hombre asesinado para poder quedarse con su pensión. Los dos condenados deberán indemnizar a la hija de Jaime G. con 120.000 euros.

Las sentencia confirmada de la magistrada que presidió el juicio, Ana Isabel Morato, recoge los hechos probados que cimentan el veredicto de culpabilidad del jurado que tuvo una prueba incontestable en las huellas que los dos asesinos, Ana Cristina y "Marineiro", dejaron en la cinta americana usada para amordazar y tapar los ojos al ciudadano portugués. Ana Cristina con ayuda de "Marineiro", entonces su pareja, drogó al fallecido para poder trasladarle a cien kilómetros de Chaves donde se encontraba y cometer el crimen con mayor facilidad al pie del Lago de Sanabria. El motivo del asesinato era puramente económico, pues la mujer pretendía quedarse con la pensión de la víctima y repartirla con 'Marineiro'.

Al pie del río Tera, los dos "ataron el cuerpo de Jaime en una bolsa grande de basura negra tras colocar un saco de cal viva para uso agrícola entre las piernas", le taparon con un trozo de cinta americana los ojos y la boca" para asegurarse su desaparición. Otro de los hechos probados es que la pareja se quedó con la documentación de Jaime G. con el objetivo de "dificultar la identificación si era hallado". El río devolvió el cadáver a la orilla y fue encontrado por una mujer que paseaba por la zona el 27 de diciembre de 2019.

Los dos condenados un planificaron el asesinato y deshacerse del cadáver en un lugar alejado de Chaves y de Verín, localidades portuguesas donde hacían su vida al igual que Jaime G. y donde eran conocidos. Se decantaron por el Lago de Sanabria, justo en el lugar en el que el río Tera desemboca, a más de cien kilómetros de su residencia para asegurarse la impunidad. El jurado estimó probado, como así recoge la sentencia, que drogaron a la víctima para "provocarle somnolencia, anulando así sus posibilidades de defensa" para "trasladarle en el Renault Laguna de ella que condujo Antonio hasta Pozo Muerto del término municipal de Galende". Un crimen perfecto, pensaron, que no terminó en los tribunales y una condena por asesinato, se congratula el abogado de la hija de Jaime G., que tardó cinco años en llegar, con una pandemia por el medio, y las dificultades para identificar el cadáver.