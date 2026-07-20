Los sindicatos exigen a Educación fechas e inversión: "Los proyectos quedan muy bien sobre el papel, pero que luego no se cumplen"

Consideran “compromisos imprescindibles” los que componen la hoja de ruta presentada este lunes en las Cortes por la nueva consejera de Educación, María Pardo, para el avance de la enseñanza en Castilla y León durante los próximos cuatro años, pero quieren mayor concreción. Esa es la demanda principal de los sindicatos de educación de Zamora sobre los retos que se ha marcado Pardo en su nuevo cargo dentro de la Junta.

“Estos compromisos se tienen que concretar en medidas calendarizadas, dotadas de financiación suficiente y negociadas en las mesas sectoriales”, apuntan desde Stecyl Zamora. Se trata, además, de medidas que llevan largo tiempo reivindicando los profesores. “Llevamos años reclamando avances reales en la reducción de la carga lectiva, la mejora de las plantillas y la recuperación de derechos laborales, por lo que será necesario que estas mejoras tengan un impacto efectivo en los centros educativos”, recuerdan.

La consejera de Educación, María Pardo, visita el CIFP Ciudad de Zamora / J. L. F. (Archivo)

Sobre uno de los puntos destacados en su discurso por María Pardo, la climatización de los centros escolares, Stecyl Zamora recuerda que este sindicato lleva “años denunciando las condiciones extremas que soportan alumnado y trabajadores en los colegios e institutos durante los periodos de altas temperaturas”, de ahí que considere que esta adaptación climática “se desarrolle con urgencia, garantizando inversiones suficientes para actuar sobre los edificios más afectados y asegurando que la sostenibilidad, la eficiencia energética y la salud laboral formen parte de cualquier actuación presente y futura en la red educativa de Castilla y León”.

Sin prisa, pero sin pausa

También preocupados por esta medida se encuentran desde ANPE Zamora. Su presidente, Juan Olivera, insiste en que la inversión en climatización “debe avanzar sin prisa, pero sin pausa, porque cada vez es más evidente que falla el confort climático en las aulas y esto dificulta el poder impartir las clases con normalidad”.

Olivera considera que “esta tiene que ser la legislatura en la que se dé cumplimiento al acuerdo de mejora de septiembre de 2025 y se retomen los asuntos pendientes sobre las condiciones laborales de los docentes, como el complemento por tutoría y la reducción horaria para mayores de 55 años, que se está negociando ahora”, señala. “En líneas generales, la comparecencia de la consejera se puede suscribir, pero habrá que ver en qué se concretan en el mundo real, porque estamos acostumbrados a que los políticos hagan unas declaraciones que quedan muy bien sobre el papel, pero que luego no se cumplen”, añade.

Desde la mejora de la atención a la diversidad hasta el apoyo a la escuela rural, ANPE Zamora está de acuerdo con hacer efectivos estos anuncios de Pardo, “pero deben estar apoyados en el refuerzo de las plantillas y en la contratación de más profesionales especializados, de cuya carencia se quejan actualmente los centros, pese al discurso oficial”, apunta.

Menor burocracia

De la lista de medidas presentadas en Valladolid por la consejera del área, desde Aspes Zamora se destaca también que la reducción de la carga de burocracia “sea real y efectiva. Es una reivindicación que el colectivo de docentes de enseñanzas medias ha manifestado prioritario. Esto conllevaría una revisión o modificación de algunos aspectos de la Lomloe, como la evaluación, y la dificultad de la aplicación de la misma”, advierten.

Un aula de un colegio de Zamora. / Archivo

Sobre uno de los nuevos organismos anunciados por Pardo, el Centro de Formación para Familias, Aspes prefiere esperar a ver cómo se materializa esta idea, pero considera que tiene que posicionarse al lado del profesorado, “explicando a las familias la importancia de que refuercen la autoridad de los docentes, haciendo didáctica con los progenitores sobre la importancia de que el alumnado vea en el profesor una figura con autoridad, para no seguir agravando las constantes faltas de respeto y disciplina por parte del alumnado”, lamentan.

Necesidad de inversión

Más centrada en los problemas que directamente afectan a los docentes, la responsable de Educación de CSIF en Zamora, Lourdes Toyos, está de acuerdo con bajar las ratios, potenciar la autoridad docente, reducir la burocracia, aumentar la formación o mejorar las condiciones laborales, “pero hay que saber también qué inversiones se van a realizar en todos esos ámbitos”, advierte.

“Todo lo que se consigue en Castilla y León a nivel de educación, desde la calidad de la enseñanza hasta los resultados del informe PISA, se logra gracias al esfuerzo de los docentes”, subraya. De ahí que también considera prioritario un reconocimiento a través de un aumento de retribuciones. “En Castilla y León se cobra menos que en otras comunidades, con diferencias que pueden llegar a alcanzar los 800 euros”, calcula.

Por todo ello, Toyos recuerda que CSIF va a iniciar en septiembre una serie de movilizaciones. Se concentrarán frente al Ministerio de Educación en Madrid y también en diferentes puntos de la geografía española, incluida Castilla y León.

Por la enseñanza pública

Igual de reivindicativos, desde CGT Enseñanza Zamora se considera que la comparecencia de la consejera “evidencia la distancia entre el discurso institucional y la realidad de los centros. Se habla de excelencia y libertad, pero no de los problemas reales de la enseñanza pública”.

Actividad infantil en una clase. / I. A. (Archivo)

De poco sirve hacer gala de los resultados PISA “si se ignora la sobrecarga docente, la falta de recursos, la burocracia y el deterioro laboral”, enumeran, sumándose a la queja de que los anuncios de Pardo repiten medidas “ya conocidas, pero sin concreción ni calendario. Siguen sin abordarse cuestiones clave como la reducción de ratios, el aumento de las plantillas o la cobertura de sustituciones”, ponen como ejemplos.

Firmes defensores de la escuela pública, CGT se muestra preocupada por que se priorice la libertad de elección y la concertada, “mientras la pública asuma la mayor carga sin recursos suficientes”, comparan, señalando que la educación pública “necesita menos propaganda y más compromiso con inversión, menos burocracia y una apuesta clara por este tipo de enseñanza”, concluyen.