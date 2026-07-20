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Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas

El Ayuntamiento de Zamora adquiere los visores homologados, edita folletos informativos con los lugares para ver el fenómeno astronómico y edita cinco mil ejemplares de un manual de iniciación para navegantes nocturnos, con planisferio incluido

Presentación de las gafas y las acciones municipales con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto.

Presentación de las gafas y las acciones municipales con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto. / Alba Prieto

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Alberto Ferreras

Zamora

Quedan apenas tres semanas para que se produzca un fenómeno "tan histórico como ganar el Mundial de fútbol", ha asegurado el concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, en la presentación del material y el dispositivo previsto por el Consistorio zamorano para ver el eclipse total del próximo 12 de agosto.

De hecho, se trata de algo mucho más excepcional que la victoria ante Argentina, porque el último eclipse total que pudo observarse en la ciudad de Zamora ocurrió el 29 de julio de 1478 y el próximo no será hasta el 10 de abril del año 2480.

Por ello, ante lo excepcional del evento, el Consistorio zamorano también ha previsto un dispositivo extraordinario coordinado por distintas áreas municipales y, preocupado por la salud ocular de los zamoranos, ha adquirido nada menos que 36.000 gafas homologadas para observar cómo la luna va tapando el sol poco a poco hasta que a las ocho y media de la tarde se disfrute durante 20 segundos de la ocultación total del astro rey, para luego volver a hacerse la luz, también de forma pausada.

Desde que comience el fenómeno astronómico, hasta que llegue a su plenitud, pasará cerca de una hora, y para la vuelta a la normalidad otra hora más.

Zamora. Actuaciones con motivo del Eclipse solar del próximo 12 de agosto

Guías, gafas y material editado por el Ayuntamiento de Zamora con motivo del eclipse solar del 12 de agosto. / Alba Prieto

Durante todo ese tiempo, quien quiera mirar al sol para observar el eclipse deberá necesariamente utilizar gafas especiales homologadas para no tener daños irreversibles en la retira. Por ello, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo ha adqurido 36.000 gafas que repartirá gratuitamente. Lo hará a partir de la próxima semana, desde el lunes día 27 de julio, a través de una serie de puntos de distribución establecidos. Por una parte, estarán disponibles en la Oficina Municipal de Turismo de la plaza de Arias Gonzalo. Igualmente, se repartirán en Alcaldía, en la Casa Consistorial de la Plaza Mayor.

Otros puntos de reparto

También se podrán solicitar gratuitamente en las farmacias de la ciudad, que recibirán algunas de las gafas disponibles. Igualmente, la distribución se hará a través de organizaciones sociales y de ayuda humanitaria como Cruz Roja de Zamora y Cáritas Diocesana. Por último, las asociaciones de vecinos de la ciudad recibirán también algunas partidas de gafas homologadas para su reparto.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha apelado a la responsabilidad a la hora de solicitar los filtros para ver el eclipse para "que la gente no coja en cantidades" grandes y únicamente pida las que necesita porque "cada gafa ha costado un euro al Ayuntamiento y nosotros las damos gratis", ha declarado.

Junto a las lentes especiales, el Ayuntamiento también ha editado un díptico con las zonas para ver el eclipse en la ciudad de Zamora, datos históricos o información sobre el fenómeno astronómico y cómo verlo con seguridad o sobre el servicio especial de autobuses para acercarse en transporte público a las zonas habilitadas para observarlo, en vez de hacerlo en vehículos particulares.

Además, el Consistorio zamorano también ha editado cinco mil ejemplares del libro con formato guía "De Zamora al cielo. Manual de iniciación para navegantes nocturnos", una publicación que se repartirá también gratuitamente a través de la Oficina de Turismo de Zamora y que está elaborada por el astrofísico Javier Domínguez, que también ha impartido charlas y cursos en la ciudad sobre el eclipse. La publicación incluye en sus páginas finales todo lo necesario para construir un planisferio.

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Todo un complemento para prepararse para el acontecimiento astronómico del que disfrutará la ciudad el 12 de agosto de 2026. Al del año 2480 ya no llegaremos.

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