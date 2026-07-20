La Plaza Mayor de Zamora, un archivo de camisetas rojas que narran la historia del fútbol español

La Plaza Mayor de Zamora se tiñó de rojo este domingo 19 para acompañar a la selección española en la final del Mundial. Entre banderas, bufandas y camisetas, cientos de aficionados se reunieron frente a la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento para vivir colectivamente el tenso encuentro entre España y Argentina. Así, la retransmisión convirtió el centro de la ciudad en uno de los principales puntos de reunión de una jornada histórica para el fútbol español.

Plaza Mayor de Zamora durante la final del Mundial de 2026. / Víctor Garrido

Sin embargo, la imagen que dejó la plaza también permitió observar un fenómeno que va más allá del resultado deportivo. Las camisetas.

La roja

Aunque durante el campeonato se había hablado mucho del éxito de la segunda equipación de España, en el momento decisivo el color predominante entre los aficionados zamoranos fue el tradicional rojo.

Final del Mundial de fútbol - Aficionados de la selección española ven la final en la Plaza Mayor / Victor Garrido

No todas las camisetas pertenecían a la colección diseñada para el Mundial de 2026. Entre el público podían distinguirse modelos de temporadas anteriores, equipaciones vinculadas a otras Eurocopas y Mundiales e incluso camisetas que, con el paso de los años, se han convertido para sus propietarios en auténticas reliquias.

Final del Mundial de fútbol - Aficionados de la selección española ven la final en la Plaza Mayor / Victor Garrido

La escena mostró las dos formas de relacionarse con la indumentaria de la selección. Por una parte, se encuentra la camiseta entendida como producto de consumo, sometido a las tendencias, las campañas publicitarias y la renovación constante de los diseños. Por otra, aparece la camiseta como objeto sentimental, conservado durante años y recuperado cuando llega una ocasión especial.

La segunda equipación, entre el fútbol y la moda

La segunda camiseta presentada para este Mundial ha destacado por una estética alejada de las equipaciones más convencionales. Adidas explica que su diseño se inspira en los manuscritos y en la tradición literaria española, combinando referencias clásicas con elementos del fútbol contemporáneo. Esa apariencia diferenciada ha contribuido a que la prenda trascienda el ámbito deportivo y se perciba también como un artículo de moda.

Final del Mundial de fútbol - Aficionados de la selección española ven la final en la Plaza Mayor / Victor Garrido

Durante buena parte del campeonato, esta segunda equipación pareció ganar terreno en las calles. Su diseño novedoso despertó interés incluso entre personas que no acostumbran a utilizar camisetas de fútbol. Pero la final disputada el 19 de julio alteró esa tendencia, y lo vivido en Zamora reflejó una realidad que probablemente se haya repetido en numerosas ciudades españolas, y es que, para una cita en la que España aspiraba a conquistar su segundo título mundial, muchos aficionados optaron por regresar al rojo. Así se observa que la camiseta de moda permite distinguirse, mientras que la camiseta tradicional permite reconocerse. Una responde con mayor claridad a las dinámicas del mercado; la otra activa la memoria compartida y el sentimiento de pertenencia.

Una plaza convertida en archivo futbolístico

La concentración zamorana reunió, así, diferentes generaciones de camisetas. Algunas podían recordar el Mundial de Sudáfrica de 2010; otras, las Eurocopas conquistadas por España o etapas más recientes de la selección. Todas compartían un elemento común: el rojo como símbolo de identificación colectiva.

En un contexto multitudinario, el color parece adquirir más importancia que el diseño o el año de fabricación, ya que esta primera equipación conserva una capacidad inmediata para identificar a la selección y unir visualmente a los aficionados.

Celebración en la Fuente de La Marina España campeona del Mundial 2026 / Victor Garrido / LZA

En ese escenario, las camisetas antiguas dejaron de ser prendas pasadas de moda. Cada una trasladaba a la plaza recuerdos de otros partidos, jugadores y celebraciones. Su desgaste, sus escudos y sus diseños permitían reconstruir, casi sin palabras, una parte de la historia reciente del fútbol español.

Celebración en la Fuente de La Marina España campeona del Mundial 2026 / Victor Garrido

Cuando la camiseta deja de ser solo una prenda

El Mundial de 2026 no solo ha incorporado una segunda estrella al escudo de España. También ha demostrado que, cuando llega el momento decisivo, una camiseta antigua puede tener más valor que la última novedad del mercado. Porque algunas prendas se compran para seguir una tendencia, pero otras se conservan para volver a vivir una historia, pero unidos por un mismo color y una misma selección.