La Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros

La Junta de Castilla y León ya dispone del proyecto de la futura estación de autobuses de Zamora y trabaja en su análisis antes de iniciar la fase de licitación de las obras. Así lo ha confirmado la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, quien ha señalado que el documento se encuentra actualmente en proceso de estudio.

La responsable autonómica ha explicado que, una vez el proyecto obtenga la aprobación definitiva y se completen los correspondientes trámites administrativos, la Junta sacará a licitación una infraestructura "muy necesaria" para la ciudad. La actuación, tal y como ha recordado la consejera en su visita a la localidad zamorana de Pino del Oro, "ya estaba comprometida durante la anterior legislatura y contará con una inversión de siete millones de euros".

En cuanto al calendario, Sanchidrián ha indicado que la planificación se mantiene conforme a lo previsto, aunque ha evitado concretar una fecha para la adjudicación de las obras. En este sentido, ha señalado que el ejecutivo autonómico intentará adjudicar el contrato de la nueva estación de autobuses antes de que finalice 2026, si bien ha reconocido que, en función de los plazos de tramitación y aprobación del proyecto, esa decisión podría posponerse hasta 2027.

"Vamos a ser cautos y ver cómo avanza este proceso de aprobación del proyecto", ha afirmado la consejera, quien ha insistido en que el procedimiento continúa su curso y que la prioridad es culminar todas las fases administrativas antes de iniciar la contratación de las obras.

Proyecto

La nueva estación de autobuses de Zamora supondrá una inversión de siete millones de euros y forma parte de los compromisos adquiridos por la Junta para modernizar las infraestructuras de transporte de la provincia. El arquitecto soriano Jesús Fernández Beltrán es el encargado de la redacción del proyecto. Tras realizar un estudio de los accesos peatonales, propone dos nuevos accesos laterales facilitando la evacuación y sectorización. Estudio en el que señala que el acceso de autobuses va a ser dotado de cubrición unificando la fachada.

En cuanto a la zona comercial plantea una fachada porticada y parking para 44 plazas. La obra se ejecutaría en cuatro fases. La primera con una duración de tres meses para desmontaje y desconexión de servicios; la segunda, unos siete meses, para demolición de la estación, urbanización, interior y cimentaciones; la tercera fase, diez meses, para la construcción del aparcamiento exterior, comercial, taquillas y coworking; y la última etapa, unos cuatro meses, para apertura de las nuevas instalaciones de la estación y demolición de la parte rehabilitada para la ejecución de las obras.