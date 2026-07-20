Hoteles llenos, autobuses gratis y pantalla gigante para ver el eclipse en la Plaza Mayor de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora tiene todo planificado a tres semanas vista del eclipse solar total. La ciudad se prepara para acoger no solo a los zamoranos, sino también a un importante número de turistas que se acerquen a la capital del románico a observar el fenómeno astronómico.

En Zamora, el eclipse total durante unos veinte segundos y desde una hora antes y hasta una hora más tarde se podrá observar cómo la luna se va superponiendo al sol hasta taparlo por completo, para luego asomar lentamente hasta volver a lucir la estrella del sistema solar al completo, ya en el ocaso del día.

Quienes deseen continuar esa fiesta de la astronomía tienen oportunidad de prolongar la observación, ya que esa noche habrá luna nueva y las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas estarán cerca de su máxima actividad. Por lo tanto, todo está alineado para disfrutar de un cielo único la tarde y la noche del 12 de agosto en la ciudad.

Las siete ubicaciones

El Ayuntamiento ha habilitado siete puntos de observación del eclipse que tiene el horizonte oeste despejado y permiten ver mejor la sombra de la luna ocultando el sol. Se ubican en la avenida Cardenal Cisneros, La Lobata, la avenida de la Frontera, Parada del Molino, el paseo de las Vistillas, la plaza de la Catedral y el parque del Castillo.

Aunque se habilitarán zonas de aparcamiento específicas junto a algunos de ellos, con la posibilidad incluso de cortar un carril en Cardenal Cisneros y utilizarlo de aparcamiento en el entorno del polígono de La Hiniesta, junto a uno de los puntos de observación, el Consistorio zamorano recomienda a la ciudadanía que prescinda del vehículo particular y se desplace andando o utilice el transporte público. Más teniendo en cuenta que en algunos puntos de observación no existen apenas aparcamientos.

Horario y ruta de los autobuses

Por ello, según ha anunciado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, se habilitarán autobuses gratuitos que desde el centro de la ciudad, con paradas en la Marina y la plaza de Alemania, continúen trayecto hasta las inmediaciones de los puntos habilitados para ver el eclipse en Cardenal Cisneros, la Lobata, Parada del molino y el paseo de las Vistillas. Ese servicio de transporte gratuito de viajeros funcionará desde las 19.00 hasta las 22.00 horas el día 12 de agosto.

Eclipse en Zamora capital. / Ministerio de Movilidad Sostenible

Para quienes no quieran desplazarse a zonas más alejadas, también existirá la oportunidad de disfrutar del eclipse "en directo y cómodamente sentado", en una pantalla gigante que se habilitará en la Plaza Mayor, han anunciado desde el Ayuntamiento, para precisar que en esa pantalla se podrá ver el programa especial que hará Televisión Española con motivo del fenómeno astronómico.

Ocupación hotelera

Respecto a la expectación que se está generando por el eclipse, el concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, ha confirmado que los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad llevan ya tiempo llenos para la noche del eclipse. "Está todo reservado, están reservados los cuatro estrellas, se puede decir que ya hace casi un año", ha declarado el edil, que ha precisado que el interés generado ha hecho que se haya derivado a turistas a Salamanca porque en Zamora les resultaba difícil encontrar plazas libres.

"Para nosotros, para el turismo, es una fecha muy importante", ha admitido, no solo por la gente que se acerque ese día a ver el eclipse, sino también porque verán igualmente el patrimonio y disfrutarán de la gastronomía zamorana, además de que eso puede suponer una primera visita que les haga regresar en un futuro.

Gafas y material informativo editado por el Ayuntamiento con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. / Alba Prieto

Strieder ha subrayado el posicionamiento de Zamora en turismo astronómico, con la certificación territorio Startlight que se pretende conseguir el próximo año y el compromiso adquirido por la ciudad el pasado año, al firmar y adherirse a una declaración en defensa del cielo nocturno y el derecho a ver la luz de las estrellas.

En ese contexto, el concejal Pablo Novo, ha recordado igualmente los millones de euros invertidos en el actual mandato para sustituir las luminarias tradicionales del alumbrado público por luces LED, algo que además de mejorar la eficiencia energética, permite mejorar la visibilidad nocturna y reducir el impacto de la contaminación lumínica en las calles de Zamora. Esa transformación continuará con otra inversión de un millón de euros en renovación del alumbrado que ya se ha adjudicado. Luminarias con luz LED más tenue para que las estrellas brillen más.