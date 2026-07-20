Educación prevé acordar mejoras para el profesorado este verano y la oposición cree que no puede haber “vacaciones” con estos "deberes"

La consejera de Educación, María Pardo, ha avanzado que podría alcanzarse acuerdos este verano, incluso antes de agosto y septiembre, sobre la reducción del horario lectivo del profesorado mayor de 55 años y para compensar a los tutores, mientras la oposición socialista y UPL demandaron el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los sindicatos en estas materias y la mejora retributiva, por lo que consideraron que no puede haber “verano” o “vacaciones” con estos “deberes” pendientes.

En su respuesta a los grupos, tras comparecer a petición propia en la Comisión de Educación de las Cortes para exponer el programa de legislatura, Pardo defendió su capacidad de “escucha”, y como muestra, puso la ronda de reuniones con los representantes sindicales ya que insistió su voluntad es cumplir el acuerdo suscrito en 2025. Para ello y otros proyecto reclamó una financiación “más justa”, ya que señaló cada año la comunidad recibe 600 millones de euros menos de lo que necesita.

En ese sentido, la consejera destacó que se han celebrado ya cuatro reuniones para reducir el horario a los mayores de 55 años, la última el 16 de julio. La negociación, precisó, “sigue abierta” porque están intentando “limar" el calendario de aplicación “progresiva” y los requisitos y condicionantes. Por ello, se marcó como objetivo alcanzar un pacto en las próximas semanas, incluso, antes del mes de agosto.

En paralelo, Pardo se refirió a otro de los puntos pendientes, como es la compensación por las labores de tutor, tras tres reuniones de la comisión de seguimiento. La Consejería, aclaró, ha presentado tres propuestas de mejora, de acuerdo a las alegaciones presentadas, por lo que se mantiene las conversaciones para concretar la “cuantía”. Además, prometió llegar a acuerdos antes del 1 de septiembre, ya que señaló el “diálogo” con los sindicatos es “fluido”.

También, la titular de Educación se dirigió al PSOE para que transmita al Gobierno las consecuencias de aplicar la reducción de ratios prevista, ya que advirtió esto obligaría a la Junta a triplicar el presupuesto. Por ello, confió en que esta medida, que insistió no ha sido negociada con las autonomías, se quede en un “mero anuncio”, puesto que a su juicio sin financiación adicional será un “verdadero desastre”.

Asimismo, la consejera rechazó las críticas por la adscripción de Universidades a la Consejería de Industria, pero señaló que su departamento trabajará “en coordinación” con el área de Juan Carlos Suárez-Quiñones como ha hecho con Sanidad. También, admitió que el envío de 63 pingüinos es “insuficiente” y argumentó que no ofrecía datos sobre el plan de climatización porque explicó quieren saber cómo está cada centro y los nuevos presupuestos todavía no están elaborados.

Vino, odres y autocomplacencia

“Vino nuevo en odres viejos”, dijo el socialista zamorano Javier García, quien esperaba que Pardo “marcara distancias” con los 26 años de gestión del PP y el “relato de autocomplacencia” de la anterior consejera, por lo que pidió que deje de utilizar los resultados del informe PISA. Por ello, sostuvo que no puede haber “verano o vacaciones” con tantos “deberes por hacer”.

A su juicio, las olas de calor muestran las “grietas” del sistema educativo y pidió que las aulas sean “tan confortables” como lo son los despachos de la Junta. También, recordó la situación de proyectos como el conservatorio de Zamora, el nuevo colegio de Dueñas (Palencia) o el Instituto de Villaquilambre (León).

Además, recordó que las Ampas reclaman un nuevo modelo de comedores escolares y los docentes claman por la “lejanía” de la Junta y pidió a la consejera que avance en las negociaciones con los sindicatos, para acabar con el “modus operandi” que dijo pasa por “asfixiarlos” durante cuatro años y “levantar las manos” cuando llegan las elecciones.

De esta forma, reclamó la compatibilidad de sexenios y carreras profesional, el reconocimiento de la función de tutor o de dirección, mejoras salariales o la reducción de horas lectivas para los mayores de 55 años. También propuso una red pública de escuelas infantiles pública y preguntó sobre los conciertos de bachillerato de la “UTE de PP y Vox” en Aragón.

Más teoría

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego, encontró “más teoría que otra cosa” en la intervención de la consejera, con la que compartió los “principios” de la educación pública, pero censuró que no gestione las universidades. Además, criticó los problemas de financiación que afectan a la Universidad de León (ULE) y la llegada “por la “puerta de atrás” de centros privados.

En materia de infraestructuras, Gallego denunció su “confusión” de Pardo ante los retrasos en las obras de los conservatorios de León y Zamora o el nuevo Instituto de Villaquilambre o el pabellón de Eras de Renueva. También echó en falta más inversión en conservación y advirtió de los riesgos de la brecha digital en el medio rural.

Además, advirtió de que están cerrando y unificando aulas en El Bierzo y señaló que la mejora de los comedores no necesita un comité de expertos, sino cumplir la orden de la consejería. También le pidió que cumpla lo pactado para mejorar las condiciones del profesorado y rechazó la “mercantilización” de la Formación Profesional.

Sin imposiciones ideológicas

La portavoz de Vox, la zamorana María Luisa Calvo, garantizó el apoyo de su partido para mantener a Castilla y León como “referente” en calidad educativa, aunque admitió que esto no puede llevar a la “complacencia”. Además, abogó por mantener una educación “libre de imposiciones ideológicas”, que garantice el derecho de las familias a elegir entre la pública, la concertada, la privada o la educación especial.

Además, pidió unas “condiciones adecuadas” para el profesorado, así como reducir la burocracia y reforzar su autoridad en el aula. También defendió la continuidad de la escuela rural, el impulso de la Formación Profesional Dual y de las materias troncales o una prueba de acceso a la universidad única en España.

Finalmente, la ‘popular’ María del Carmen Sánchez Bellota destacó la “hoja de ruta solida” de la consejera, que señaló ofrece “estabilidad”, “planificación” y “mejora continua” para uno de los sistemas “más sólidos” y “reconocidos”, cuyos resultados recordó no son fruto de la “casualidad”, sino de la apuesta por la “calidad”, la “equidad” y la “excelencia”. Además, subrayó la apuesta por la escuela rural y el bienestar educativo y reclamó una financiación autonómica “justa”.