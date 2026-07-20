El deterioro de las instalaciones del aparcamiento de la Constitución colma la paciencia de los usuarios

Los usuarios del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Constitución de Zamora han mostrado su malestar por el estado de las instalaciones. Importantes charcos, humedades y filtraciones activas que "provocan resbalones" a los que se une el deterioro de paneles informativos, paredes y aseos, con desperfectos, pintadas y una "evidente falta de mantenimiento". A todo ello, se unen los problemas registrados en el sistema de pago, ya que actualmente solo es posible abonar el importe con billetes y el cajero no devuelve cambio.

Las quejas, de las que se ha hecho eco el grupo municipal Zamora Sí, no son nuevas. "Hace cinco meses volvimos a denunciar el estado del aparcamiento, lo que llevó al teniente de alcalde a admitir que se trataba de un problema estructural y anunciar que el equipo de gobierno ya trabajaba en una solución definitiva", declara el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé. No obstante, cinco meses después, "las quejas de los usuarios continúan llegando y los problemas siguen sin resolverse", lamenta.

Cartel en el parking de la Plaza de la Constitución (Zamora) / Cedida / LZA

Junto a la concejala Rocío Ferrero, Tomé ha visitado el aparcamiento subterráneo para comprobar de primera mano su estado constatando que persisten los problemas denunciados hace menos de medio año. Visita que, indican, coincidió con el resbalón de un usuario en una de las zonas mojadas del aparcamiento, quien presentó una reclamación por lo ocurrido. "Un episodio que pone de manifiesto que las deficiencias denunciadas afectan también a la seguridad de quienes utilizan estas instalaciones", añaden.

"Hace cinco meses el equipo de gobierno reconoció públicamente la gravedad de esta situación y anunció que ya estaba trabajando en una solución. Actualmente, después de volver por las quejas de los usuarios, comprobamos que los problemas siguen ahí. Nadie discute que una actuación estructural requiera tiempo, pero eso no puede justificar que los ciudadanos continúen utilizando durante meses un aparcamiento en estas condiciones", expone el portavoz de Zamora Sí.

Desperfectos en el parking de la Plaza de la Constitución (Zamora) / Cedida / LZA

Por ello, han anunciado que volverán a pedir explicaciones al Equipo de Gobierno de Ayuntamiento de Zamora sobre las actuaciones realizadas desde febrero y el estado del proyecto anunciado entonces. "Queremos conocer qué se ha hecho durante estos meses, en qué punto se encuentra la solución comprometida y cuáles son los plazos previstos. Nuestro trabajo es escuchar a los vecinos, comprobar aquello que nos trasladan y exigir que los compromisos adquiridos se conviertan en hechos", indica Ferrero.

Problemáticas que piensan volver a trasladar a los órganos municipales para reclamar información sobre las actuaciones previstas y continuar realizando un seguimiento de una infraestructura que "sigue generando numerosas quejas entre sus usuarios y que, por su ubicación y volumen de uso, debería ofrecer unas condiciones acordes con el principal aparcamiento del centro de la ciudad", concluyen.