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Verano Cultural

Esto depara el Verano Cultural de Zamora esta semana: humor, teatro, cuentos eróticos, picnic artesano y ópera

La programación incluye tanto propuestas familiares como otras dirigidas al público adulto

Presentación del Ciclo del Humor y del Festival de Cuentos Eróticos.

Presentación del Ciclo del Humor y del Festival de Cuentos Eróticos. / Alba Prieto (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

El Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora ha programado esta semana espectáculos y propuestas de ocio dirigidas a distintos públicos.

El martes está previsto el arranque de las Noches de Humor, tras el aplazamiento de la primera función, con la compañía Improversados y el espectáculo de improvisación "Épica vulgaris", en las aceñas de Cabañales a las 22 horas.

Al día siguiente, a la misma hora, la actividad se traslada al interior del Castillo con la representación de "El método Grönholm" a cargo de Atrezzo Teatro.

El jueves habrá doble propuesta. Por una parte, para un público más familiar se desarrollará de 19.00 a 21.00 horas en las aceñas de Cabañales un picnic artesano para aprender a hacer aerófonos en cerámica, collares de alabastro, ilustración con estampas, costura de pececitos o pulseras de macramé.

Por la noche, el XV Festival de Cuentos Eróticos acoge en el patio del Museo Pedagógico la actuación de la narradora Noelia Camacho. A las 22.00 horas la actividad se inicia con una cata de productos zamoranos a la que sigue una hora después la función.

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Por último, del viernes al domingo se celebra el XI Festival Internacional de Ópera de Cámara "Little Ópera" con distintas propuestas, desde óperas en miniatura, hasta galas líricas.

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