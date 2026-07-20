Esto depara el Verano Cultural de Zamora esta semana: humor, teatro, cuentos eróticos, picnic artesano y ópera

El Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora ha programado esta semana espectáculos y propuestas de ocio dirigidas a distintos públicos.

El martes está previsto el arranque de las Noches de Humor, tras el aplazamiento de la primera función, con la compañía Improversados y el espectáculo de improvisación "Épica vulgaris", en las aceñas de Cabañales a las 22 horas.

Al día siguiente, a la misma hora, la actividad se traslada al interior del Castillo con la representación de "El método Grönholm" a cargo de Atrezzo Teatro.

El jueves habrá doble propuesta. Por una parte, para un público más familiar se desarrollará de 19.00 a 21.00 horas en las aceñas de Cabañales un picnic artesano para aprender a hacer aerófonos en cerámica, collares de alabastro, ilustración con estampas, costura de pececitos o pulseras de macramé.

Por la noche, el XV Festival de Cuentos Eróticos acoge en el patio del Museo Pedagógico la actuación de la narradora Noelia Camacho. A las 22.00 horas la actividad se inicia con una cata de productos zamoranos a la que sigue una hora después la función.

Por último, del viernes al domingo se celebra el XI Festival Internacional de Ópera de Cámara "Little Ópera" con distintas propuestas, desde óperas en miniatura, hasta galas líricas.