Denegada la jueza de refuerzo para la sección Penal de Zamora: el CGPJ alega falta de presupuesto

La sección de lo Penal del Tribunal de Instancia está señalando la celebración de juicios con más de un año de retraso mientras acumula asuntos pendientes del ejercicio anteriores, consecuencia de la inestabilidad en la cobertura de la plaza que dejó vacante la magistrada Belén Gamazo en marzo de 2023, fecha que marcó el inicio de una etapa de retroceso en el ritmo de vistas orales e imposición de sentencias. Esta deriva culminaba el año pasado con la petición de una jueza o juez de refuerzo para desatascar lo que fue el Juzgado de lo Penal hasta este mes de enero, una petición que, en principio, se había admitido.

Esta sección judicial ha retrocedido a la situación de colapso que ya sufrió hace tres lustros, cuando fue preciso solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de forma reiterada un juez de apoyo para celebrar juicios y dictar sentencias, una petición que tardaría en llegar hasta 2013 pero que se convirtió en la clave para sanear el entonces denominado Juzgado de lo Penal.

Esa misma solución se daba por conseguida hasta hace apenas un mes para solventar la crítica situación que se está dando en la sección de lo Penal, una estrategia que "la falta de presupuesto" ha dado al traste, según ha anunciado el CGPJ, lo que deja varada esta instancia, según fuentes judiciales, puesto que es imposible que la actual magistrada pueda absorber la carga de trabajo existente.

El 1 de enero de este 2026 el retraso fijaba en un año el plazo para agendar juicios, una demora considerable que se ve incrementada sustancialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia que ha ralentizado los plazos que se barajaban, apuntan las mismas fuentes, por lo que el año podría acabar con una mayor dilación que volverá a colapsar esta sección, la segunda en importancia tras la Audiencia de Zamora por el tipo de delitos que resuelve con penas de prisión hasta los cinco años.

Asuntos que comenzaron a instruirse en 2024 permanecen a la espera de una fecha de juicio en esta instancia, sin que haya visos de que puedan ser juzgados antes de que termine 2027. Hay causas que están pendientes de que la sección de lo Penal admita los testigos y pruebas propuestas por las partes personadas, lo que da idea del volumen de casos que esperan a ser tramitados para asignar el día del juicio.

La magistrada titular celebra una media de 30 juicios a la semana (repartidos en dos días), de los que una buena parte llagan a resolverse mediante la conformidad entre Fiscalía, acusación particular y defensa del procesado, lo que agiliza la imposición de sentencias, por tanto, la resolución de los casos. Aún así, sería preciso duplicar, al menos, el número de juicios, una cantidad de trabajo que es imposible asumir por una sola persona, tal y como se ha advertido al CGPJ desde el Decanato de Jueces y desde la Audiencia de Zamora.