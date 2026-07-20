Los cuarteles de la provincia de Zamora completan su cupo de alumnos en prácticas

Cuarenta guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan este verano a varias unidades de la provincia de Zamora, reforzando así la presencia para seguridad ciudadana en todo el territorio, en el que estarán cuarenta semanas de prácticas para completar su formación.

Estos guardias civiles se han incorporado a varias unidades de las tres compañías de la provincia, Zamora, Benavente y Puebla de Sanabria, quienes este lunes fueron recibidos por el teniente coronel jefe de la comandancia, Héctor David Pulido, y el subdelegado del gobierno en la provincia, Ángel Blanco, acompañados por el comandante jefe de personal y apoyo, Pedro Matellán.

Desde Baeza y Valdemoro

En la provincia de Zamora, ya el día 29 de junio se incorporaron 26 alumnos en prácticas. Los 14 restantes lo han hecho este lunes. Se trata de alumnos provenientes de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

En el caso de la comandancia de Zamora, los 40 guardias civiles en prácticas, 29 hombres y once mujeres, están destinados en varias de las unidades de seguridad ciudadana repartidas a lo largo de territorio provincial, quedando encuadrados en los puestos de Villardeciervos (2), Manganeses (2), Mercado (2), Alcañices (2), Mombuey (2), Zamora (3), Moraleja del Vino (1), Bermillo de Sayago (2), Toro (3), Corrales del Vino (2), Fuentesaúco (2), Puebla de Sanabria (3), Fonfría (2), Benavente (5), Tábara (2), Camarzana de Tera (2), y Villalpando (3).

La número uno

Entre estos alumnos se encuentra la que hasta ahora es la numero uno de la promoción, que realizará esta segunda etapa de preparación en la provincia.

Un total de 3.123 guardias alumnos y alumnas en prácticas se han incorporado a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana y otras especialidades, en las diferentes provincias del territorio nacional, iniciando así la segunda fase de su período formativo.