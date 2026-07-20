El concejal compara los "quince días" de retraso en el Mercado de Abastos con los años que llevan paradas otras obras en Zamora

El concejal de Promoción Económica de Zamora, David Gago, ha salido al paso de las críticas de algunos comerciantes de la zona por el retraso en las obras del Mercado de Abastos. Tras la recogida de firmas emprendida por algunos negocios ubicados en el entorno de la plaza del Mercado, Gago ha asegurado que esas obras son "una prioridad máxima" para el Ayuntamiento y no tienen contratiempos de calado.

De hecho, ha admitido que, aunque dieron un plazo para que estuviera listo el modificado de proyecto, requerido principalmente por los restos arqueológicos aparecidos y por las nuevas necesidades de conexión eléctrica, y se dijo que el modificado podría estar hecho en el mes de junio, apenas ha habido quince días de retraso sobre esa fecha y a él ya se le ha preguntado hasta en cuatro ocasiones por esa cuestión.

Frente a ello, existen en la ciudad "ejemplos más que sobrados de obras que han estado quince o veinte años paradas", entre las que ha mencionado expresamente el Conservatorio de Música de Zamora.

Ha recordado además que los plazos ofrecidos por el Ayuntamiento son los que traslada la arquitecta que lleva la dirección de la obra, que no es municipal, sino de una empresa externa. Además, en esos plazos también influye la empresa que ejecuta los trabajos y las distintas áreas municipales encargadas de toda la tramitación administrativa.

Tramitación

En todo lo que ha tenido que ver con el Ayuntamiento, los trámites han ido lo más rápido posible, hasta el punto que en ocasiones "cuando entra un papel de la empresa tarda horas" en resolverse, redactarse y remitirse a otros organismos la comunicación. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en una documentación enviada por la arquitecta de la obra al Consistorio, que a su vez la envió a la Junta de Castilla y León para que entrara a tiempo en la Comisión Territorial de Patrimonio.

Gago ha dicho entender la preocupación de todos los comerciantes, tanto los del Mercado de Abastos, como los del entorno del Centro Cívico, del que las obras han estado paradas "mucho tiempo", o la preocupación de los profesores y alumnos del Conservatorio de Música que lleva "años y años" en obras. "Evidentemente, se entiende la preocupación de los comerciantes del mercado, pero ya les he explicado que esa preocupación no va a ser tal, porque en breve vamos a reanudar todo este proceso e intentar, en la medida de lo posible, no retrasar mucho los plazos que se han marcado", ha concluido el edil.

Aumento presupuestario

Las obras del centenario mercado se paralizaron oficialmente a finales del mes de febrero, cuando estaban ejecutados cerca del 70 % de los trabajos.

La imposibilidad de continuar se debió a un modificado que incrementará el coste en cerca de dos millones de euros. De ese dinero, cerca de 600.000 euros se destinan a la instalación de un nuevo centro de transformación, una circunstancia "sobrevenida e imprevista en el momento de la redacción del proyecto". Igualmente, los cambios incluyen refuerzos estructurales no contemplados inicialmente en el proyecto; actuaciones derivadas de la aparición de amianto en los elementos de derribo en la cubierta; la necesidad de nuevas líneas de la red eléctrica que conecten ese nuevo centro de transformación con los existentes; la desviación necesaria de la red de media tensión y de la acometida de saneamiento en la plaza del Mercado o la puesta en valor de los restos arqueológicos.

El retraso en los trabajos ha generado malestar entre los comerciantes de la zona, que la pasada semana iniciaron una recogida de firmas en la que exponen sus reivindicaciones. Además de exigir la reanudación "inmediata" de las obras, expusieron que muchos de los negocios llevan más de tres décadas formando parte del tejido comercial y hostelero de la ciudad, con bares, churrerías y pequeños comercios familiares que han dado "servicio a vecinos y visitantes" y han generado "empleo para numerosas familias".

Reclamaciones del comercio de la zona

Por ello, indicaron que, aunque se mostraron siempre comprensivos siempre con que unas obras pueden ocasionar molestias e intentaron adaptarse a ellas, "la situación actual ha dejado de ser una molestia para convertirse en un grave problema para nuestra supervivencia". También reclamaron que las vallas de la obra continúen ocultando sus establecimientos y no les permitan instalar terrazas y generen una imagen de abandono, pese a que no hay obreros desde hace meses. Por ello, alertaron de las pérdidas económicas que deben asumir los negocios y advirtieron que está en peligro el mantenimiento de esos establecimientos de la plaza del Mercado y solicitaron ayudas y acciones que les permitan superar la situación.