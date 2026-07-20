Comienza el cine de verano al aire libre en la plaza de la Catedral de Zamora: un plan nocturno y familiar

Las proyecciones de cine al aire libre del Verano Joven del Ayuntamiento de Zamora arrancan este lunes día 20, a las 22.30 horas, en la plaza de la Catedral.

Como primera película que se proyectará de forma gratuita se ha elegido "Robot Salvaje", una cinta de animación dirigida por Chris Sanders. El ciclo programado por la Concejalía de Juventud, se desarrolla todos los lunes a la misma ahora, hasta el 24 de agosto.

La siguiente película en proyectarse será la adaptación de "¿Cómo entrenar a tu dragón?", protagonizada por Masont Thames y Gerard Butler, que se podrá ver el 27 de julio.

"Paddington, aventura en al selva", "Sonic 3·, "El día que la tierra explotó" y "Harold y el lápiz mágico" son las otras películas incluidas, por ese orden, en el ciclo de cine de verano.