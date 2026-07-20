El centro recupera dinamismo y los barrios sostienen el comercio de proximidad: así emprende Zamora

Zamora continúa consolidando una tendencia positiva en la creación de actividad económica. Los datos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondientes a mayo y junio muestran 59 nuevas altas, 28 en mayo y 31 en junio. Evolución que confirma el crecimiento que la ciudad viene registrando desde hace meses y que dibuja un mapa con unas características especiales del emprendimiento en la capital según la zona.

"Estamos en una tendencia al alza, en una mejoría y en un aumento del trabajador autónomo", valora el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago. Indicadores que para el edil muestran que se debe continuar profundizando en el trabajo realizado para hacer que "la ciudad no pare".

59 nuevas altas en dos meses que muestran una ciudad donde el emprendimiento sigue apoyándose en el pequeño comercio, la hostelería y los servicios de proximidad. Un modelo basado en microempresas y autónomos que continúa siendo la principal fortaleza del tejido económico zamorano. Datos positivos que ofrecen señales de recuperación sostenida y que se traducen en un incremento de actividades "bastante variadas", entre las que destaca el comercio y la hostelería.

En cuanto a las zonas desde las que se han impulsado los nuevos negocios, el edil destaca que son empresas que se distribuyen por distintos enclaves. "No solamente es polígono industrial, sino que es recuperación de la propia actividad económica en zona centro", apunta. Resultados que se deben al "esfuerzo conjunto de todos en cuidar y mimar de todo el sector comercial".

Ciudadanos pasean por la avenida Tres Cruces de Zamora, uno de los ejes comerciales de la ciudad. / José Luis Fernández / LZA

Análisis de códigos postales y actividades económicas que permite dibujar un mapa mucho más preciso del emprendimiento en la capital. Mientras que el centro y el casco antiguo concentra servicios profesionales y comercio especializado, los barrios residenciales mantienen el pequeño comercio de proximidad y las zonas más periféricas acogen actividades ligadas a la construcción, la industria o incluso el sector agrario.

En concreto, las calles del casco antiguo y los barrios bajos junto con el centro destacan como las de mayor dinamismo emprendedor de la ciudad. Sin embargo, no se trata únicamente de nuevas tiendas. El perfil empresarial es muy diverso, puesto que aparecen actividades relacionadas con los seguros, una consulta médica especializada, una empresa de relaciones públicas, un establecimiento hostelero, un comercio mayorista de alimentación y comercios especializados.

En el barrio de La Candelaria las nuevas altas corresponden principalmente al comercio minorista, lo que pone de manifiesto el peso que sigue teniendo la tienda de barrio. Al igual que en Los Bloques, que destaca por su revitalización con nuevas altas relacionadas con el comercio al por menor, pero también con actividades de construcción de edificios residenciales, lavado y limpieza de prendas, servicios de bebidas y cuidados de belleza. Un perfil variado y ligado a zonas residenciales donde los nuevos negocios responden a las necesidades cotidianas de la población.

En el entorno de La Vaguada también se registran nuevas altas de autónomos dedicados al comercio y la construcción, mientras que en San Lázaro aparecen iniciativas que gestionan servicios de reservas y construcción especializada.

Por último, destacan aperturas de diversos negocios en Pantoja, Pinilla y San Frontis, dando cuenta de la renovación del tejido productivo de la ciudad.

Comercio y hostelería, los grandes protagonistas

El análisis sectorial confirma que el comercio continúa siendo el principal motor del emprendimiento. Según el recuento realizado por la Concejalía de Promoción Económica, entre mayo y junio se registraron 16 nuevas altas en el comercio minorista, incluyendo establecimientos de alimentación, comercios no especializados, panaderías, estancos, tiendas textiles, librerías, comercios de muebles y artículos para el hogar o negocios relacionados con la venta de vehículos.

Junto al comercio, la hostelería vuelve a situarse entre los sectores con mayor dinamismo con una docena de nuevas altas, la mayoría registradas durante el mes de junio, aunque también con nuevas aperturas en mayo.

Dos mujeres miran un escaparate de un establecimiento en la calle San Torcuato de Zamora. / Victor Garrido / LZA

"Es generación de trabajo, generación de riqueza, apostando por el producto de proximidad y por unos servicios a los que estamos mimando desde el ayuntamiento", expresa Gago. Dinamismo que relaciona con el efecto de las fiestas y las campañas comerciales realizadas.

"La festividad de San Pedro no solamente se puede ver desde el punto de vista de la diversión y de la fiesta, estamos hablando también de un importantísimo activo económico", indica. Por ello, reitera que no es casualidad que se pongan en funcionamiento nuevos negocios. "Saben que San Pedro va a reportar beneficios y que es una oportunidad para que trabaje más gente y para que se den de alta trabajadores autónomos, por lo tanto, hay que ver las fiestas populares también como generadoras de dinamismo", desarrolla.

Asimismo, alude a la promoción de las ferias y el calendario de actividades impulsadas por la concejalía de Promoción Económica que no tienen únicamente un componente festivo, sino que generan un importante impacto económico que anima a muchos autónomos a iniciar su actividad coincidiendo con el incremento de visitantes y consumo. Entre ellas, destaca, por ejemplo, el Mercado de Artesanía y las diferentes ferias que patrocinan y "que invitan a labrar nuevos caminos en sectores del comercio minorista", añade.

Evolución positiva en la que también hace referencia a las campañas desarrolladas para promocionar el comercio local como las jornadas en Tres Cruces y la calle del Riego. Iniciativas que tendrán continuidad con una nueva fiesta del comercio prevista en Pinilla el sábado 1 de agosto y futuras actuaciones en barrios como Olivares. "Se trata de reivindicar el comercio, no solamente el del centro, sino el comercio de barrio para poner en valor sus productos y sus tiendas", comenta. Renovación empresarial más allá del centro histórico para reforzar el comercio de proximidad en todos los barrios.

"Es un cambio de percepción que pone encima de la mesa la existencia de un comercio de calidad y que nos invita a todos a reflexionar sobre que Zamora es un lugar para comprar productos de calidad y que no hace falta irse fuera para hacerlo", declara.

El relevo generacional contra el cierre de negocios

Entre las medidas impulsadas, Gago destaca especialmente la Oficina de Relevo Generacional. Herramienta que está permitiendo poner en contacto a quienes dejan su actividad con personas interesadas en continuarla, evitando así el cierre de establecimientos, muchos de ellos históricos. Como ejemplo reciente, cita el relevo del Kiosco Felipe, un negocio tradicional del casco antiguo cuya continuidad ha sido posible gracias a este programa.

Asesoramiento en la Oficina de Relevo Generacional, en las instalaciones del Centro de Información Juvenil. / Jose Luis Fernández (Archivo)

"Se están generando una serie de sinergias muy interesantes que están ayudando a que negocios viables de toda la vida continúen su actividad", manifiesta el edil zamorano, quien afirma que cada vez más propietarios recurren también a esta oficina para ofrecer sus inmuebles a futuros emprendedores, generando nuevas oportunidades empresariales.

No obstante, pese a la evolución favorable, el responsable del área de Promoción Económica es consciente de que es importante seguir trabajando en aspectos de mejora como la accesibilidad, la movilidad y el aparcamiento, principal demanda de la población para impulsar la actividad comercial.

El objetivo pasa también por mantener una actividad constante durante todo el año, enlazando las campañas comerciales del verano con la programación de otoño y la campaña navideña. "Lo que buscamos es que cuando termine el año podamos comprobar que la actividad económica no ha bajado y que el empleo mejora porque cada vez hay más personas que deciden apostar por emprender en Zamora", concluye Gago.