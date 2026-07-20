MUNDIAL 2026
La camiseta sin nombre ni dorsal, la favorita de los zamoranos para animar a España
El sentimiento colectivo predomina en la elección de la camiseta de España, priorizando el escudo sobre nombres individuales
La camiseta de España es uno de los grandes símbolos de unión entre los aficionados, pero no siempre necesita llevar el nombre de un futbolista a la espalda. Así lo reflejan las respuestas recogidas en una encuesta realizada por este diario, en la que se preguntaba a los lectores qué camiseta habían llevado durante la última gran victoria de la selección española.
La opción más repetida fue clara: una camiseta sin nombre ni número. Numerosos participantes señalaron que prefieren vestir la roja, el escudo o los colores de España sin identificarse con un jugador concreto.
«Siempre roja y sin nombre», «de todos, porque no tiene nombre, solo el escudo» o «de ninguno y de todos» fueron algunas de las respuestas que mejor resumieron esta tendencia. Para muchos aficionados, llevar una camiseta sin dorsal representa el apoyo al equipo completo, incluidos los once jugadores que saltan al campo y quienes esperan su oportunidad desde el banquillo.
El equipo, por encima de las individualidades
Las respuestas muestran que buena parte de los zamoranos entiende la camiseta de la selección como un símbolo colectivo. El escudo aparece por encima de cualquier nombre propio y la ausencia de dorsal no resta identidad a la prenda, sino que refuerza la idea de pertenencia a un equipo.
También hubo participantes que indicaron que vestían camisetas blancas de España, equipaciones antiguas o prendas heredadas de familiares, igualmente sin el nombre de ningún jugador. Otros reconocieron que siguieron la celebración con ropa de casa o sin una camiseta relacionada con el fútbol.
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