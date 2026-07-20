La adaptación climática en los centros escolares se convierte en prioritaria para la nueva consejera de Educación

La nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha presentado este lunes en las Cortes de Castilla y León las principales líneas de actuación de la consejería en la presente legislatura, que se articulan en la mejora de la calidad educativa, el fortalecimiento de la equidad y la apuesta por la empleabilidad del alumnado.

Especial importancia le ha dado la nueva consejera a la adaptación climática de las aulas, con un plan de adaptación para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de estos edificios. El plan prevé un estudio detallado de las circunstancias geográficas y las características de los más de 1.200 centros educativos públicos “para poder abordar una actuación integral de mejora térmica y energética adaptada a cada caso”, se detalla.

La prioridad inmediata es el primer ciclo de Educación Infantil, “por la mayor vulnerabilidad de este grupo de edad”, se argumenta. La consejera también ha hecho referencia a la necesidad de abordar la mejora general de los centros educativos a través de actuaciones en las envolventes térmicas, en las ventanas o en las cubiertas, en función de las circunstancias y características de cada localidad y de cada centro educativo.

La consejera de Educación, María Pardo, presenta el programa de actuaciones que desarrollará su departamento en la XII legislatura. / Ical

“Todas las obras, actuaciones o reformas que se acometan en Castilla y León deberán incluir mejoras en el confort térmico de forma prioritaria. Y, si se trata de obras nuevas, se asegurará el confort térmico desde las primeras fases de diseño y proyecto”, apunta la consejera.

Visión integral de la educación

La nueva etapa estará marcada por una visión integral de la educación que combina excelencia académica, atención personalizada, innovación, bienestar educativo y cohesión territorial, manteniendo a Castilla y León entre los sistemas educativos de referencia de España y de Europa. La consejera ha defendido que Castilla y León “parte de una posición de liderazgo educativo reconocida y que el objetivo de la legislatura no es modificar aquello que funciona, sino fortalecerlo para responder a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y demográficos”, ha subrayado.

La consejera de Educación, María Pardo, presenta el programa de actuaciones que desarrollará su departamento en la XII legislatura. / Ical

Otra de las prioridades para esta legislatura ha situado el apoyo al profesorado “como instrumento para fortalecer la calidad del sistema educativo”. La Consejería de Educación continuará, por tanto, mejorando las condiciones del profesorado mediante la reducción progresiva de ratios, el desarrollo de los acuerdos alcanzados en materia laboral, el refuerzo de la formación continua y la reducción de las cargas burocráticas.

Centro de Formación para Familias

Otra de las novedades anunciadas es la creación del primer Centro de Formación para Familias de Castilla y León, un espacio destinado a ofrecer orientación, recursos y formación para acompañar a madres y padres en los desafíos educativos actuales. La Consejería reforzará además las medidas de apoyo a las familias mediante la mejora progresiva de becas y ayudas educativas, y la incorporación de nuevos criterios de protección social.

Pardo ha recordado en su comparecencia la gratuidad educativa de los 0 a los 16 años, “una de las medidas más transformadoras impulsadas en los últimos años para apoyar a las familias y favorecer la igualdad de oportunidades”. La consejera ha reafirmado, igualmente, el compromiso de la Junta con la libertad educativa, la libertad de elección de centro y la participación de las familias en la educación de sus hijos. Asimismo, el servicio de atención tecnológica educativa ampliará su alcance para facilitar también a las familias la resolución de incidencias y el acceso a los recursos digitales utilizados en los centros educativos.

Apoyo a la convivencia escolar

La nueva Dirección General de Bienestar Educativo liderará una estrategia específica para fortalecer la convivencia escolar, prevenir situaciones de acoso y mejorar el bienestar emocional del alumnado. La consejera ha anunciado la puesta en marcha del programa “Escuelas que Cuidan”, una iniciativa orientada a facilitar recursos, orientaciones y herramientas que ayuden a integrar el bienestar emocional, la educación en valores y la convivencia positiva en los proyectos educativos.

La consejera de Educación, María Pardo, junto a Javier García, del PSOE de Zamora. / Ical

Igualmente, ha indicado que en esta legislatura se impulsarán medidas para mejorar la detección temprana de necesidades educativas, reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y mejorar la coordinación con otros servicios públicos implicados en su atención. La Consejería continuará con la promoción de actuaciones relacionadas con la salud emocional, los hábitos de vida saludables y el bienestar en los centros educativos, ampliando la Red de Escuelas Saludables y fortaleciendo las acciones de prevención y sensibilización.

Compromiso con la escuela rural

La escuela rural seguirá siendo una de las grandes prioridades de la política educativa de la Junta de Castilla y León. La Consejería mantendrá su compromiso con la prestación del servicio educativo en todo el territorio, garantizando la permanencia de centros rurales con baja matrícula, incluidos aquellos con un mínimo de tres alumnos, y reforzando las medidas específicas de apoyo al alumnado y a las familias del medio rural.

En este ámbito, se potenciarán programas como RELEO+, las ayudas para dispositivos digitales y transporte escolar y las iniciativas de innovación educativa vinculadas al entorno rural.

Innovación educativa

La innovación educativa tendrá también una especial proyección en el medio rural. La Consejería reforzará las oportunidades de transformación, formación y mejora metodológica de los centros ubicados en pequeños municipios, garantizando que el alumnado rural pueda acceder a iniciativas innovadoras adaptadas a su realidad. En este ámbito, se potenciará la red de Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE), referente nacional en metodologías innovadoras y convivencia escolar, que alcanzará los doce centros con la incorporación de nuevas sedes en Salamanca y Valladolid. Además, una nueva normativa impulsará la creación de una Red Autonómica de Centros de Innovación Educativa, destinada a fortalecer la colaboración entre centros y a consolidar el papel de los CRIE como uno de los principales motores de la innovación educativa en el medio rural de Castilla y León.

La Consejería ha avanzado, además, su intención de incrementar los recursos destinados a la escuela rural durante los próximos ejercicios para seguir garantizando la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

Formación Profesional y oportunidades de futuro

La Formación Profesional, será, sin duda, otro de los pilares estratégicos de la legislatura. La Consejería seguirá adaptando la oferta educativa a las necesidades reales del tejido productivo, ampliando plazas, especialidades y oportunidades de acreditación de competencias profesionales.

Todo esto, con el objetivo de fortalecer la conexión entre formación y empleo, además de ofrecer a jóvenes y trabajadores una formación ajustada a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

Innovación y digitalización

Además, Castilla y León intensificará su apuesta por la digitalización educativa y la formación del profesorado, consolidando los ya elevados niveles de acreditación digital alcanzados por los docentes de la comunidad. La Consejería impulsará también nuevas herramientas relacionadas con la inteligencia artificial aplicada a la educación, acompañadas de orientaciones específicas para garantizar un uso seguro, responsable y pedagógicamente adecuado de estas tecnologías.

En este ámbito, se creará una Unidad de Análisis del Sistema Educativo destinada a aprovechar la información procedente de las evaluaciones externas para identificar fortalezas, detectar áreas de mejora y orientar decisiones que contribuyan a elevar la calidad del sistema educativo de Castilla y León. La Consejería reforzará también las políticas orientadas a la mejora de la calidad educativa, con especial atención al fortalecimiento de las competencias básicas, la evaluación del sistema educativo y el apoyo al profesorado como pieza clave del éxito escolar.

La estrategia de innovación educativa se completará con el impulso coordinado de cuatro grandes planes de centro: el Plan de Lectura, el Plan de Matemáticas, el Plan Digital y el Plan de Internacionalización. Con ello, la Consejería pretende reforzar las competencias esenciales del siglo XXI, integrando las habilidades tradicionales de lectura y cálculo junto con la competencia digital y el dominio de idiomas como herramientas clave para el futuro académico y profesional del alumnado.

Una educación de calidad para toda Castilla y León

Durante su comparecencia, María Pardo ha reafirmado el compromiso de la Junta con un modelo educativo basado en la calidad, la equidad, la libertad de elección, la innovación y la cohesión territorial, así como con una educación común fundamentada en el conocimiento y los valores constitucionales.

La consejera ha destacado que el objetivo de esta legislatura es seguir ofreciendo a los alumnos de Castilla y León las mejores oportunidades educativas, reforzando el papel de las familias, apoyando al profesorado y garantizando que cualquier estudiante, viva donde viva, pueda acceder a una educación de calidad.

“La educación seguirá siendo una de las grandes prioridades de la Junta de Castilla y León porque es la mejor herramienta para generar oportunidades, cohesión social y futuro”, ha señalado.