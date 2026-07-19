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Sanidad

Zamora pasará de 26 a 29 plazas de médicos MIR el próximo año, al aumentarse las de las especialidades

La provincia se beneficia del incremento de médicos de especialidades hospitalarias que se formarán en Castilla y León

Concentración de médicos en una huelga, en la rampa del hospital Virgen de la Concha.

Concentración de médicos en una huelga, en la rampa del hospital Virgen de la Concha. / José Luis Fernández (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

Zamora pasará de las 26 plazas que ofertó este año para que se formaran en la sanidad pública de la provincia como Médico Interno Residente (MIR), a las 29 que tiene previsto ofertar en 2027, según ha anunciado este sábado la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. En lo que respecta a la especialidad más habitual, la de Medicina de Familia y Comunitaria, la oferta formativa en la provincia no variará respecto a la de la anualidad actual, pero en el resto de especialidades sí que se amplían tres puestos más, en consonancia con el incremento que se ha planificado en el conjunto de la Comunidad.

La oferta formativa para sanitarios en Zamora se completará con las seis plazas de Enfermero Interno Residente (EIR).

Por lo que respecta al conjunto de Castilla y León, la oferta de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia se ampliará hasta alcanzar la cifra récord de 790 plazas para el año que viene, veinte más que las de este año. De esta forma, Castilla y León se sitúa la primera de España en cuanto a plazas ofertadas por 100.000 habitantes, y quinta a nivel del Sistema Nacional de Salud.

"Este histórico esfuerzo demuestra un año más que la Consejería de Sanidad sigue en la línea de intentar paliar el déficit de profesionales sanitarios con una oferta lo más amplia posible, dentro de las posibilidades legales actuales y teniendo en cuenta la falta de iniciativa del Ministerio de Sanidad", han subrayado desde la Junta en un comunicado.

La convocatoria para el año que viene prevé 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que este año. El reparto será el siguiente: 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Especialidades

Además, la oferta recoge 444 plazas, frente a las 425 de la anterior oferta anual, para el ámbito de especialidades hospitalarias, con 19 plazas nuevas con respecto a 2026, destacando dos más en Anestesiología y Reanimación (25 en total), tres más en Medicina de Urgencias y Emergencias (8), tres más en Medicina Nuclear (total 6) o dos más en Oftalmología (total 18). Por provincias, habrá 12 en Ávila; 59 en Burgos; 63 en León; 17 en El Bierzo; 17 en Palencia; 98 en Salamanca; 23 en Segovia; 6 en Soria; 57 en Valladolid Oeste; 77 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

Por lo que se refiere a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 156 plazas, de las 167 acreditadas por el Ministerio de Sanidad. Así, se contemplan 23 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (se han acreditado dos plazas nuevas en Burgos); 26 de Salud Mental; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría; dos en Geriatría; y 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

Noticias relacionadas y más

Por áreas, la oferta de enfermería se distribuye de la siguiente manera: 8 en Ávila; 14 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 8 en Segovia; 10 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.

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