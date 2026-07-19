De recurso a producto turístico: el potencial del cielo zamorano abre un nuevo nicho de negocio

El cielo nocturno de Zamora ha sido durante décadas un patrimonio natural poco aprovechado desde el punto de vista turístico. Sin embargo, la creciente demanda de experiencias ligadas a la naturaleza, la ciencia y el turismo sostenible junto con el interés que ha despertado el eclipse total de Sol que se producirá el próximo 12 de agosto han hecho que el sector y las administraciones pongan su mirada en el firmamento.

Recurso, que se caracteriza en la provincia por su baja contaminación lumínica, convirtiendo a Zamora en un observatorio único capaz de generar actividad económica, atraer nuevos visitantes y ampliar la oferta turística. Esa es la principal conclusión que deja el curso "Zamora bajo las Estrellas", una iniciativa del Ayuntamiento de Zamora que ha formado a profesionales del sector para convertir el astroturismo en una nueva oportunidad de negocio para la provincia.

Propietarios de alojamientos rurales, empresas de turismo activo, agencias de viajes y otros profesionales han recibido formación sobre astronomía aplicada, planificación de actividades de observación, fotografía nocturna, diseño de experiencias y comercialización de productos astroturísticos. El programa, estructurado en seis módulos y cuatro talleres prácticos, ha buscado ofrecer una visión completa de un segmento turístico que mantiene una importante tendencia de crecimiento a nivel internacional.

El astrofísico Javier Domínguez, uno de los docentes del curso, explica que el objetivo no era proporcionar las herramientas necesarias para que cada empresa pueda aprovechar un recurso que ya existe. "El astroturismo encaja muy bien en el turismo de interior. No es un turismo de masas, pero sí una actividad que aporta valor añadido a pequeños negocios y municipios rurales", señala. En su opinión, el cielo puede convertirse en un complemento capaz de diferenciar la oferta de casas rurales, empresas de turismo activo o agencias de viajes, incorporando experiencias que respondan a una demanda cada vez mayor de actividades ligadas al conocimiento y la naturaleza.

Durante las sesiones también se analizaron las tendencias del mercado internacional del astroturismo, un sector que mantiene un crecimiento sostenido y que atrae a perfiles muy diversos desde familias hasta viajeros interesados en la divulgación científica o en las experiencias al aire libre. Tendencia al alza que muestra un "crecimiento anual de un 18%", subraya el experto. Análisis que corroboró a los profesionales las oportunidades que abre para Zamora, donde la baja contaminación lumínica y la amplitud de numerosos enclaves rurales ofrecen unas condiciones privilegiadas para la observación del firmamento.

"Es el mayor escaparate que podemos tener"

Uno de los aspectos que más interés despertó fue, sin duda, el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026. España será el principal destino europeo para contemplar este fenómeno y Zamora se encuentra entre las provincias con mejores condiciones para su observación. "Teniendo en cuenta la calidad del cielo que tenemos, es el mayor escaparate que podemos tener porque va a haber mucha afluencia de personas que están algo interesadas en temas astronómicos y van a poder disfrutar de un cielo que en pocos sitios de Europa se tiene", valora Domínguez.

Escaparate excepcional para dar a conocer la calidad del cielo zamorano generando atracción más allá de una fecha concreta. "La astronomía ofrece recursos durante todo el año", explica, y es que las lluvias de estrellas, la observación de la Vía Láctea, las conjunciones planetarias o las actividades de divulgación permiten diseñar un calendario de experiencias que puede atraer visitantes en distintas épocas y contribuir a romper la estacionalidad del turismo. Capacidad para generar actividad fuera de los meses de mayor afluencia en la que se profundizó durante la formación con el objetivo de convertir la actividad en una propuesta con recorrido turístico y económico.

Sesiones en las que se capacitó a los participantes para transformar una observación astronómica en un producto turístico comercializable. Para ello, se trabajó en la creación de propuestas adaptadas a sus propios negocios, aprendiendo a definir públicos objetivo, estructurar experiencias, construir un relato vinculado al territorio y promocionar este tipo de actividades. "Lo que se ha tratado es de dar una base sólida para que a partir de ahí cada uno lo pueda aplicar a su negocio", detalla.

Planteamiento que parte de la idea de que observar el cielo puede ser el punto de partida de una experiencia turística completa, capaz de combinar patrimonio natural, gastronomía, alojamiento y cultura local. El reto pasa ahora por convertir ese patrimonio natural en una oferta turística estable, coordinada y capaz de generar mayores oportunidades para el tejido empresarial de la provincia.