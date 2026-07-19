Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León: "El autoempleo es una gran herramienta contra la despoblación"

El envejecimiento del colectivo, la falta de relevo generacional y la despoblación amenazan el futuro de los autónomos en Zamora. La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, Leticia Mingueza, advierte de que el grueso de los trabajadores por cuenta propia se jubilará en las próximas dos décadas y reclama medidas urgentes para favorecer el emprendimiento, reducir la burocracia y apoyar especialmente a quienes mantienen la actividad en el medio rural.

¿Cuál es la fotografía actual de los autónomos de Zamora?

La fotografía de los autónomos de Zamora es en gran medida la fotografía de los autónomos en Castilla y León. El perfil general de los trabajadores autónomos es el de personas que tienen un negocio propio, sin trabajadores a su cargo o con uno o dos empleados. Negocios en sectores tradicionales, aunque estamos viendo otros sectores que están entrando en nuestras ciudades. Y, sobre todo, el rasgo característico, es que hablamos de personas de más de 45 años, es decir, hablamos de negocios consolidados que ya tienen una trayectoria, por lo que el colectivo está envejecido.

¿Qué consecuencias puede tener para la provincia de Zamora si no se consigue ese relevo generacional?

El 80% de los autónomos que están en activo a día de hoy en Castilla y León tiene entre 45 y 65 años, y el 40% de esos autónomos tiene más de 55 años. Nos enfrentamos a nubarrones en el horizonte porque en un plazo de 10-20 años, el grueso de nuestros autónomos se van a jubilar. Vamos a tener un número muy acusado de bajas por motivos naturales, que es la jubilación del trabajador autónomo. Ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos y es un asunto que nos preocupa profundamente.

Problema aún más acusado en Zamora...

Sí, estamos hablando de un territorio rural muy amplio, donde en gran medida el trabajo por cuenta propia articula el territorio rural. Todos sabemos lo que ocurre cuando se cierra el bar del pueblo, la tienda de alimentación, la panadería o la farmacia, que son negocios que aparte de prestar esos servicios básicos, también tienen una función social dentro de los municipios. En las ciudades lo notamos, pero se nota mucho más en los pueblos. Cuando desaparecen esos negocios, el pueblo comienza a caer en picado. Dado ese amplio territorio rural que tenemos, la pérdida de autónomos es un problema muy grande porque es la despoblación avanzando a pasos agigantados. Entonces, el autoempleo es una gran herramienta que deberíamos de utilizar y de favorecer para luchar contra esa despoblación.

¿Qué dificultades específicas afronta un autónomo establecido en cualquier pequeño municipio del medio rural?

En primer lugar, la despoblación. Cada vez hay menos personas en el ámbito rural lo que supone un menor número de clientes. Otro de los problemas que nos enfrentamos a diario es la normativa y la burocracia. Cada vez tenemos más número de normas a nivel local, autonómico, regional, nacional y europeo, lo que es un maremágnum normativo muchas veces ingestionable. También nos enfrentamos a una burocracia muy alta. En muchas ocasiones nos piden documentación, cuando la propia administración tiene acceso a ella porque ahora mismo está todo digitalizado, y nos impide avanzar, nos lastra esa burocracia.

¿Sigue siendo la burocracia uno de los principales obstáculos para los trabajadores por cuenta propia?

Todavía nos seguimos encontrando esa burocracia, esa lentitud que, en muchas ocasiones caracteriza, a la administración. Por ello, tenemos que seguir impulsando que se vayan eliminando todos esos pasos que en muchas ocasiones son prescindibles. Sí que es verdad que cuando estamos hablando de dinero público se necesitan hacer unos controles como es obvio, pero estamos pidiendo a todas las administraciones esa agilidad que es imprescindible y que necesitamos desde las propias empresas.

La idea de que emprender es una locura está calando en los jóvenes

¿Son suficientes las ayudas que existen actualmente para emprender?

Existen ayudas, pero tenemos que favorecer, por un lado a los que ya tienen los negocios consolidados y, por otro, a aquellos jóvenes que tienen intención de emprender, hay que ponerles alfombra roja. Tenemos que facilitar lo máximo posible a las personas que quieran darse de alta como autónomos para poder luchar contra ese nubarrón en el horizonte que es el problema del relevo generacional. No obstante, detectamos dentro de la población más joven la percepción del emprendimiento como un camino lleno de obstáculos. Es cierto que no es un camino de rosas, siempre el trabajador autónomo se está enfrentando a distintas dificultades, pero como sociedad también nos repetimos continuamente que emprender es una locura y esa idea en los jóvenes está calando.

¿Cómo se puede cambiar esa percepción de que emprender es una opción demasiado arriesgada?

Tenemos que trabajar mucho con el ámbito universitario, de la FP, con los colegios, es decir, con todas las escalas de la educación para que los jóvenes vean el emprendimiento como una opción laboral más porque, en muchas ocasiones, ni siquiera falta una inversión muy grande para poder desarrollar una actividad y muchas veces estamos perdiendo a esos emprendedores, autónomos y empresarios del futuro porque cala ese miedo a las dificultades que se van a encontrar.

Leticia Mingueza, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León. / Cedida

¿Qué recomendaría a quien tiene una idea de negocio, pero todavía no se atreve a dar el paso?

El mejor consejo es que se asesore porque muchas veces tendemos a enamorarnos de la idea de negocio y pensamos que nada puede salir mal. Es imprescindible que conozca las ayudas gratuitas que hay a nivel asesoramiento desde asociaciones como ATA, donde le vamos a indicar todos los pasos que tiene que dar para darse de alta, además de valorar su plan de empresa. Esto es fundamental, muchas veces no le damos importancia al plan de empresa, pero se trata de poner sobre papel todas las ideas que tenemos revueltas en nuestra cabeza y que ese plan lo revise una persona especialista que nos va a ayudar a evitar muchos errores que quizás no se ha caído en ellos, además de identificar gastos, que igual no se contaba con ellos. Que valore los recursos y que vaya de la mano de un asesor o gestor para todo el tema fiscal y administrativo.

¿Cómo está afectando el aumento de los costes a los pequeños negocios?

Muy negativamente. Por ejemplo, ahora con la subida de los costes de los carburantes, el otro día hablaba con un transportista y me decía que llenar el depósito de su camión le costaba 500 euros más que hace unos meses. Entonces, pues te puedes imaginar lo que supone eso para un autónomo, ese incremento de costes de repente. Lo mismo sucede con la electricidad, etc.

¿Qué medidas fiscales considera prioritarias para garantizar el futuro de los autónomos?

Una fiscalidad favorable, sobre todo, para los autónomos que están establecidos en el ámbito rural. Además, la entrada en vigor del IVA franquiciado porque somos el único país que no lo tiene implantado y lo deberíamos tener ya. Fiscalmente se tiene que favorecer al pequeño empresario para que pueda seguir creciendo y podamos seguir ofreciendo bienes y servicios a los ciudadanos.

Respecto al IVA franquiciado ¿qué beneficios tendrá su implantación?

Para determinadas profesiones supondrá que no tengan que ponerle el IVA a la factura, tampoco se lo pueden deducir, pero va a hacer que su actividad sea más competitiva. Esto ya está implantado en otros países, lo que significa que un economista que está en Francia es más competitivo que un economista que está al otro lado de Pirineos, en España. Entonces, no puede existir esas diferencias.

Hay que dar más facilidades, se necesita agilidad en la tramitación de aperturas

¿Están atravesando los autónomos dedicados al pequeño comercio uno de sus momentos más difíciles?

El comercio, últimamente, viene sufriendo mucho. Es cierto que muchos negocios se están digitalizando lo que es muy importante porque abre el abanico, no solamente a que puedas vender en tu propio entorno a nivel local, sino que puedas vender a toda España o incluso a nivel europeo o internacional. El comercio tiene que seguir avanzando de la mano de la digitalización. No es sencillo, existe mucha competencia, pero creo que el camino es ese.

¿Qué más medidas se deberían impulsar desde las administraciones para revitalizar las zonas tradicionalmente comerciales en las ciudades?

Tiene que ir en la mano de incentivar que los jóvenes se queden en nuestro territorio, dinamizar las ciudades y poner facilidades a aquellas personas que quieran iniciar una actividad. Facilidades a nivel licencias, administrativas, etc. porque cuando quieres iniciar un negocio lo que necesitas es agilidad a la hora de toda la tramitación de la apertura del negocio.

¿Qué perspectivas cree que tienen sectores tan importantes para nuestra provincia como son agricultura o la ganadería?

Son sectores fundamentales que tenemos que seguir impulsando y apoyando.

Existe un porcentaje alto de autónomas que cuando son madres dejan la actividad

¿Cómo ha evolucionado el emprendimiento femenino?

Actualmente la mujer autónoma representa un tercio del colectivo, somos menos en número, pero poquito a poco vamos creciendo. Lo que sí que es verdad que los negocios que están gestionados o regentados por trabajadoras autónomas suelen ser más duraderos. Tenemos que seguir apoyando el emprendimiento femenino porque los números están ahí y poner énfasis en el periodo en el que las mujeres somos madres porque existe un porcentaje alto de autónomas que cuando son madre dejan la actividad, por lo que hay que poner los medios apoyando a esa conciliación en ese momento vital y que las mujeres autónomas no desistan y continúen una vez después de ser madres con su actividad.

¿En qué aspectos siguen estando los autónomos en desventaja respecto a los trabajadores por cuenta ajena?

Tenemos que seguir avanzando en derechos. Por ejemplo, las autónomas no tenemos derecho a la lactancia, algo que sí tienen las trabajadoras por cuenta ajena. Es una de las reivindicaciones, pero no solamente en el ámbito de la mujer, también el tema del cese de actividad. El cese de actividad es el equivalente al paro de los autónomos y todavía un 60% de los autónomos que lo solicitan no lo reciben porque existen trabas para poder acceder a ello. Todavía tenemos camino por delante, como por ejemplo acceder al subsidio de mayores de 52 años, ya que los autónomos tampoco pueden acceder a él. Entonces tenemos que seguir avanzando en derechos.

¿Es optimista respecto al futuro económico de la provincia de Zamora?

Yo quiero ser siempre optimista. Somos una tierra muy resiliente y lo que nos caracteriza a los trabajadores autónomos es que siempre salimos adelante, siempre estamos pensando ideas y buscando nuevas oportunidades. Entonces, desde luego que soy optimista con Castilla y León y con Zamora en particular.