Un joven y dos menores, interceptados cuando robaban cable de cobre del alumbrado en un barrio de Zamora

La Policía Municipal de Zamora ha interceptado la madrugada de este domingo a tres personas cuando supuestamente robaban cable de cobre del alumbrado público en el barrio de Vista Alegre. El caso llama la atención además por la edad de los implicados, ya que uno de ellos tenía 20 años, el otro era un menor de quince años y el tercero tenía tan solo trece años y, por lo tanto, es inimputable desde el punto de vista legal.

Los hechos, de los que ha dado cuenta el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, han tenido lugar la última madrugada, tras la colaboración ciudadana de un vecino de la zona que alertó de que había varias personas manipulando el cableado del interior de arquetas de la zona. Rápidamente, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Municipal que localizaron en la avenida de Valladolid a los tres sospechosos cuando trataba de abandonar el lugar. Aunque se intentaron dar a la fuga, los agentes lograron darles el alto. Tanto el joven mayor de edad como el menor de quince años fueron detenidos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y puestos a disposición de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las diligencias.

El tercer implicado, al ser inimputable por su edad, fue entregado a sus tutores legales tras activarse el protocolo previsto con la Fiscalía de Menores.

Bolsa oculta

La información vecinal en este caso no solo fue clave para interceptar a los implicados, sino que además, gracias a la información del vecino que dio la voz de alarma, los agentes localizaron entre unos arbustos una bolsa oculta que contenía entre 30 y 40 kilos de cable de cobre, además de unas tenazas utilizadas, al parecer, para cortar el cableado.

Todo el material fue recuperado y puesto a disposición de la investigación.

Los investigadores tratan ahora de determinar si los detenidos pudieran estar relacionados con otros robos de cable registrados recientemente en las zonas de Cardenal Cisneros y la avenida de Requejo.

Desde el Ayuntamiento de Zamora, el concejal David Gago ha subrayado la profesionalidad, rapidez y coordinación demostradas por la Policía Municipal durante toda la intervención, así como la colaboración ciudadana, que resultó decisiva para el esclarecimiento de los hechos y la recuperación del material sustraído.

El edil ha recordado que este tipo de robos ocasionan importantes perjuicios al servicio público, generan elevados costes de reparación y pueden afectar al funcionamiento del alumbrado y a la seguridad de los vecinos.