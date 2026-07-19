Improversados: carcajadas sin guion en Zamora

Cuatro almas perdidas y malditas comparten sus penas en una taberna inspiradas por las sugerencias del público, que escribirá sus frases en el grimorio, un libro donado por un ser maléfico a este grupo durante su viaje por la Ribera Sacra y que los tiene condenados a vagar los diferentes territorios.

Este es el original arranque de "Epica vulgaris", la propuesta con la que arranca el ciclo de Noches de Humor de este verano, alejada de los habituales shows de monólogos que arrancan las carcajadas del público. Aquí las risas también están aseguradas, pero con la participación directa de los espectadores. "Que nadie se asuste, seguirán tranquilos en sus butacas, pero necesitamos su colaboración", solicita la única miembro mujer del grupo, Antía Vidal.

Las propuestas del público son frases "épica y vulgares, que nosotros representamos a través de los secretos de la improvisación, del verso, de la música, jugando con todas esas premisas", resume. Sobre el escenario, tres actores y una actriz "improvisadores teatrales y musicales, creando historias en el momento, con una banda sonora que surge en ese instante y un espacio único", describe.

Un momento del espectáculo «Epica vulgaris». | CEDIDA

Media geografía ya han recorrido con este "Epica vulgaris" y siempre con muy buena acogida. "Es muy gustoso verlo, es divertido, tiene muchísima música en directo, que hacemos de manera artesanal. Es muy agradable ver cómo las letras surgen en el momento, con todo lo que nos cuenta el público. Al final, es una forma muy buena de acercarnos a ellos y es una propuesta diferente a lo que se suele ver habitualmente relacionado con el espectáculo de humor", invita.

Esta compañía de improvisación nació en 2019 de la mano de Diego Salgado y Víctor Castro. Pronto se unieron Pedro Placer y Antía Vidal. "Llevamos ya la pila de años. Comenzamos en el circuito de pequeños locales y bares, pero, poco a poco, crecimos y tenemos presencia en festivales de teatro de improvisación", explica Vidal. Desde Zaragoza hasta Valladolid, van sumando ciudades en las que compartir su arte. "Nos hace muchísima ilusión sacar nuestro trabajo y nuestros espectáculos a otras ciudades lejos de Santiago de Compostela, de donde somos", asegura.

Para Improversados, la improvisación "es pura adrenalina" y la viven cada vez que suben al escenario. Una especialidad teatral que, en cierto modo, permite el error. "Esa es parte de su magia, una confusión te lleva a otro lugar mucho más interesante, así que, lo más probable es que abrazar el error en la improvisación se convierte en todo un acierto", confiesa. Sobre el escenario, todos hacen de todo. "Somos directores, escenógrafos, guionistas e intérpretes y es una disciplina muy generosa, porque dependes mucho de tus compañeros y es muy importante trabajar en equipo, saber escuchar, confiar en el otro para que te cubra las espaldas", valora. Un trabajo que también se aprecia desde la butaca. "El público disfruta viendo cómo se resuelve sobre el escenario lo que tú has propuesto desde abajo, construyendo una historia, resolviendo la propuesta", apunta.

El grupo Improversados, de Santiago de Compostela. / Cedida

Y todo eso se consigue, aunque pueda parecer incongruente, con mucho ensayo. "La improvisación tiene unas bases, unas reglas que vas controlando con soltura, junto a ciertas dinámicas y ejercicios de entrenamiento, para luego irlo ubicando, como de un juego se tratase, dentro del espectáculo", revela. Unas técnicas que utilizan en todas sus propuestas, como "Propósito de William", centrado en la figura de Shakespeare. "Seguimos formándonos con nuevos cursos y entrenando mientras jugamos, es muy divertido", afirma. Un trabajo en el que se entretienen de igual forma los espectadores que los propios actores. "Desde fuera, es como ver malabares, porque los artistas estamos manejando varias cosas al a vez. Puede que, si no lo has visto nunca, te cueste entrar, porque no sabes si es un texto preparado o se están confundiendo todo el rato, pero, una vez que estás dentro, es muy gozoso", señala la actriz, quien añade que cada espectáculo, por muchas veces que se repite, siempre se convierte en algo único.

La original propuesta de Improversados se podrá disfrutar este martes, 21 de julio, dentro del ciclo Noches de Humor en Zamora, a partir de las 22.00 horas, en las aceñas de Cabañales. Las entradas pueden retirarse, a un precio de 10 euros, en Café Marlott y en Valenciana Shock.