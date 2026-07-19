La Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia aprueba la reforma de sus estatutos

La Asamblea General de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia ha aprobado este domingo la reforma de sus estatutos y el nuevo reglamento de régimen interno, dos documentos que marcarán el funcionamiento de la Hermandad en los próximos años y que serán remitidos al Obispado de Zamora para su aprobación definitiva.

Los nuevos estatutos actualizan la realidad de la cofradía e incorporan oficialmente el trabajo desarrollado durante los últimos años con las imágenes de Jesús Niño Divino Redentor y del Santísimo Cristo del Perdón y de la Misericordia, para que ambas cuenten con sus correspondientes cultos dentro de la hermandad. Por su parte, el reglamento de régimen interno, elaborado por el secretario Alejandro Pérez Yeguas, desarrolla la organización y el funcionamiento interno de la cofradía, adaptándolo a las directrices actuales de la Diócesis de Zamora.

La asamblea, celebrada tras la eucaristía dominical, estuvo presidida por el secretario, Alejandro Pérez Yeguas, debido a la ausencia del presidente, Lorenzo Miguel Granados, quien permanece hospitalizado por un problema de salud. Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad.

Asamblea general de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia. / Cedida / LZA

Uno de los momentos más emotivos de la sesión fue el nombramiento, a título póstumo, de Doña Marcelina como Hermana Benefactora, en reconocimiento a la importante donación económica que dejó a la cofradía en su testamento.

Durante el informe de presidencia, redactado por Lorenzo Miguel Granados y leído por Alejandro Pérez Yeguas, se presentaron los principales proyectos para 2026, entre ellos la obra social a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), mediante la realización de un documental sobre la cofradía dirigido por Óscar Antón y con la participación de diversos grupos zamoranos.

Asimismo, se informó sobre la continuidad del proyecto de la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón y de la Misericordia y sobre las gestiones para recuperar el patrimonio sustraído durante el robo sufrido en la Ermita de la Virgen de la Peña de Francia, entre el que se encuentran la cruz guía, los ciriales y otros enseres.

La asamblea concluyó cerca de la una de la tarde con una oración dirigida a la Santísima Virgen y una petición por la pronta recuperación del presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia.