Carlos Bautista representará a Zamora en Míster España 2026 que se celebrará en Medellín

Carlos Bautista Extraviz, de 24 años y técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), representará a la provincia de Zamora en Míster International Spain 2026, un certamen que reunirá del 24 al 30 de agosto en Medellín (Badajoz) a los 52 representantes provinciales de toda España. El joven zamorano afronta esta cita nacional con el objetivo de convertirse en un embajador de su tierra y dar a conocer el patrimonio, la cultura y los valores de la provincia.

Carlos Bautista. | CEDIDA

La edición de este año, organizada por Alza Talento, culminará con una gran gala que se celebrará el 29 de agosto en el Teatro Romano de Medellín, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Extremadura. Durante una semana, los aspirantes participarán en distintas pruebas de comunicación, talento, convivencia y presencia escénica antes de conocerse al ganador del certamen.

En Zamora, la representante de Alza Talento es la estilista Carmen Rebollo, responsable de la selección del candidato zamorano. Para Rebollo, estos concursos cumplen una función que va mucho más allá de la imagen. "Los certámenes de belleza ayudan también a promocionar la provincia y nuestro talento joven", afirma, al tiempo que destaca que constituyen una oportunidad para que los participantes den a conocer sus capacidades y ejerzan como embajadores de su tierra.

Por su parte, Carlos Bautista explica que decidió presentarse al certamen porque "vi la oportunidad de vivir una experiencia única y, al mismo tiempo, representar a la tierra de la que me siento orgulloso". El candidato considera que este tipo de concursos "van mucho más allá de la imagen", ya que constituyen "una plataforma para dar visibilidad a Zamora y transmitir los valores con los que me identifico, como la humildad, el esfuerzo, el respeto y la autenticidad".

El representante zamorano reconoce que participar en Míster International Spain supone "una gran responsabilidad y, a la vez, un orgullo enorme". Asegura que afronta esta experiencia "con muchísima ilusión, pero también con los pies en la tierra", convencido de que el verdadero éxito reside en representar dignamente a la provincia. "Quiero que quienes me conozcan recuerden a un zamorano cercano, con valores y con ganas de dejar un recuerdo positivo", señala. Durante el certamen nacional, Bautista tiene claro cuál será su principal objetivo: promocionar Zamora. "Quiero que quienes aún no conocen Zamora descubran que es una provincia llena de riqueza", afirma. Explica que hablará de su patrimonio histórico, de sus paisajes, de las tradiciones, de la gastronomía y de los vinos zamoranos, aunque considera que el mayor atractivo de la provincia son sus habitantes. "El mayor tesoro de Zamora son las personas que la hacen única, personas trabajadoras, cercanas y acogedoras", destaca. Su intención es que el certamen sirva "para despertar la curiosidad de quienes todavía no han tenido la oportunidad de descubrir esta tierra".

En su día a día, Carlos Bautista compagina su trabajo como TCAE con el entrenamiento, el cuidado de su salud física y mental y el tiempo que dedica a su familia y amigos, a quienes considera fundamentales para mantener los pies en la tierra. De cara al futuro, espera que esta experiencia le permita seguir creciendo tanto en el ámbito personal como profesional y abrir nuevas puertas, aunque asegura que su mayor aspiración es ser recordado por sus valores y por haber representado a Zamora "con orgullo, corazón y autenticidad".

El certamen Mister International Spain se celebra en España desde 2013 y está considerado el principal concurso nacional de belleza masculina. A lo largo de su trayectoria ha servido de plataforma para candidatos españoles que posteriormente han alcanzado importantes éxitos internacionales. n