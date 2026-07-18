Vecinos de Siglo XXI denuncian el descuido de parques infantiles y jardines del barrio de Zamora

Residentes en el barrio Siglo XXI han denunciado la falta de mantenimiento de los parques infantiles que ha dejado al descubierto las esquinas del cemento sobre el que se sujetan los elementos de juego, lo que coloca en situación de riesgo a los niños y niñas que acuden a diario a estas zonas de esparcimiento en caso de caerse mientras disfrutan de las instalaciones, exponen las familias.

El sentimiento de quienes viven en este barrio de la periferia de Zamora es de "abandono a pesar de las reiteradas quejas que hemos hecho llegar de viva voz a funcionarios de Parques y Jardines" del Ayuntamiento de Zamora. Las personas afectadas apuntan que la arena que bordea los juegos infantiles lleva tiempo sin renovarse y que la maleza asoma en los laterales de los caminos asfaltados, sin que se haya procedido a retirarla.

Asimismo, habitantes de este nuevo barrio de la capital muestran su descontento con el servicio municipal de este área debido al descuido de las zonas ajardinadas, entre las que se encuentran también las que rodean parques infantiles, maleza crece desbocada y "dificulta cuando no impide el acceso a los toboganes, por ejemplo", apuntan.

En otras partes de los espacios de ocio, las hierbas han tomado tal altura que sepultan los bancos dispuestos para que el vecindario pueda sentarse para tomarse un descanso. "Nos tienen abandonado, pero los impuestos los seguimos pagando igual que quienes residen en el centro de Zamora", una queja que se hace extensiva a la falta de limpieza de las calles, "aquí pasan un barrendero de ciento en viento y no por todas las vías públicas", lo mismo que sucede en calles de barrios como San Frontis, donde es difícil ver a personal de Limpieza Viaria por las calles adyacentes a la de Fermoselle y avenida de José Regojo.