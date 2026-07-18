Una iniciativa gratuita que une deporte y convivencia cada domingo en Zamora
El proyecto, impulsado por Gaspar Cadenas, ofrece recorridos adaptados para corredores y andarines con el objetivo de fomentar el ejercicio, la inclusión y la socialización.
El aparcamiento de la Ciudad Deportiva se convierte cada domingo a las 9:00 de la mañana en el punto de encuentro de una iniciativa que busca combatir la pereza de hacer deporte en solitario y fomentar la actividad física en grupo. Impulsada por Gaspar Cadenas, la propuesta ofrece dos modalidades para adaptarse a diferentes niveles y necesidades.
Una actividad para todos
Por un lado, los participantes pueden unirse a una carrera de 10 kilómetros, mientras que quienes prefieran un ritmo más tranquilo disponen de una ruta a pie de 5 kilómetros, pensada también para personas con movilidad reducida o molestias articulares. Ambos grupos parten al mismo tiempo, recorren algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad y finalizan la actividad de forma conjunta.
Tras el recorrido, corredores y andarines se reúnen en el bar Cambalache para descansar, compartir un aperitivo y conversar, reforzando el carácter social de la iniciativa. La participación es gratuita, aunque se recomienda avisar previamente a través de Messenger indicando la modalidad elegida para facilitar la organización del grupo. El objetivo es consolidar una cita semanal que combine ejercicio al aire libre, naturaleza, inclusión y convivencia.
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