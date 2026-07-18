Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidadEl pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para la finalLos implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 añosConchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico
instagramlinkedin

Celebración

La familia zamorana Calvo Moralejo conmemora su origen

54 descendientes de la pareja que se casó hace un siglo en la iglesia de San Lázaro se reunieron para mantener viva la tradición familiar

La familia Calvo Moralejo posa en la parroquía de San Lázaro.

La familia Calvo Moralejo posa en la parroquía de San Lázaro. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Leticia Galende

Zamora

Florencio Calvo del Río y María del Tránsito Moralejo Burrieza se casaron hace un siglo en la iglesia zamorana de San Lázaro. Tras su unión matrimonial, la pareja tuvo doce hijos. Una gran familia que, a día de hoy, sigue conmemorando su origen.

Cada año, sus descendientes siguen el mismo ritual: participar en la misa en la parroquia de San Lázaro y disfrutar de una comida en la que poder revivir sus recuerdos, además de contar más de una anécdota.

Noticias relacionadas y más

Este 2026, han sido 54 los familiares que han cumplido con la tradición asistiendo a la celebración religiosa en la iglesia en la que se casaron sus abuelos hace 100 años. Tras la misa, se desplazaron hasta el restaurante del Hotel Rey Don Sancho de Zamora para continuar la emotiva fiesta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme
  2. Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”
  3. Seis nuevos agentes se incorporan a la comisaría de la Policía Nacional en Zamora
  4. Zamora cierra su anillo verde: veinte kilómetros libres de motor para pasear o andar en bici
  5. Nuevos nombramientos pastorales en la diócesis de Zamora
  6. Arranca el traslado de la Policía Municipal de Zamora al antiguo Banco de España: así es la mudanza
  7. Zamora, afectada por seis concesiones y 31 rutas nacionales de autobuses
  8. Un convenio provincial de Zamora fija salarios base de menos de 900 euros al mes para 2027

La familia zamorana Calvo Moralejo conmemora su origen

El corazón de Zeinabu ya late "perfecto": la historia de la niña saharaui a la que unas "Vacaciones en paz" en Zamora le dieron la vida

El corazón de Zeinabu ya late "perfecto": la historia de la niña saharaui a la que unas "Vacaciones en paz" en Zamora le dieron la vida

Vecinos de Siglo XXI denuncian el descuido de parques infantiles y jardines del barrio de Zamora

Vecinos de Siglo XXI denuncian el descuido de parques infantiles y jardines del barrio de Zamora

¿Planes para el fin de semana? Abiertos gratis por vacaciones 16 monumentos de la provincia de siete rutas turísticas

¿Planes para el fin de semana? Abiertos gratis por vacaciones 16 monumentos de la provincia de siete rutas turísticas

La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico

La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico

Conchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”

Conchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”

Diez pintores llenan de color el verano artístico de Zamora

Diez pintores llenan de color el verano artístico de Zamora

La red de ciudades en la Ruta de la Plata reivindica en Zamora su identidad propia: "No es un Camino de Santiago"

Tracking Pixel Contents