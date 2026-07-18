La familia zamorana Calvo Moralejo conmemora su origen

Florencio Calvo del Río y María del Tránsito Moralejo Burrieza se casaron hace un siglo en la iglesia zamorana de San Lázaro. Tras su unión matrimonial, la pareja tuvo doce hijos. Una gran familia que, a día de hoy, sigue conmemorando su origen.

Cada año, sus descendientes siguen el mismo ritual: participar en la misa en la parroquia de San Lázaro y disfrutar de una comida en la que poder revivir sus recuerdos, además de contar más de una anécdota.

Este 2026, han sido 54 los familiares que han cumplido con la tradición asistiendo a la celebración religiosa en la iglesia en la que se casaron sus abuelos hace 100 años. Tras la misa, se desplazaron hasta el restaurante del Hotel Rey Don Sancho de Zamora para continuar la emotiva fiesta.