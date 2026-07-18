Municipal
Elvira Velasco apela a la ilusión para abrir una nueva etapa en la ciudad de Zamora
La candidata del PP a la Alcaldía defiende ante Núñez Feijóo un proyecto para la capital orientado a generar oportunidades y retener talento
La cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Zamora en las elecciones municipales del próximo año y actual diputada nacional por al provincia, Elvira Velasco, apeló ante el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a "la ilusión" y "la confianza" para abrir una nueva etapa en Zamora, según recoge Europa Press. Lo hizo en Santiago de Compostela de presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia españolas en los comicios de mayo del próximo año.
Elvira Velasco abogó por un proyecto de ciudad orientado a generar oportunidades, retener talento y reforzar el papel de la capital zamorana como referente provincial.
Junto a la aspirante a sustituir a Francisco Guarido en el bastón de mando municipal, intervinieron el resto de candidatos en las capitales de provincia de Castilla y León. De ellos, al igual que Elvira, cuatro debutan en su aspiración municipal y los otros cuatro, los de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, repiten y ostentan actualmente la Alcaldía de su ciudad.
En Santiago de Compostela, el presidente nacional del PP planteó a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia tres exigencias: "decencia, servicio y ambición", y les trasladó que no espera "delegados que esperen instrucciones", sino "líderes que tomen decisiones" y que están pendientes de sus vecinos y no del partido. También marcó tres prioridades para los ayuntamientos del PP: vivienda, seguridad y convivencia y familias.
Peticiones de Feijóo
Igualmente, que la decencia "no solo es una exigencia del Partido Popular, sino una exigencia de toda España" y advirtió que quien quiera "un cargo para enriquecerse no tiene sitio en mi partido; quien confunda lo público con lo suyo, no tiene sitio en mi partido; y quien venga a servirse y no a servir, no tiene sitio en mi partido", zanjó.
Núñez Feijóo, en apoyo a esas prioridades que marcó a sus pupilos en las capitales de provincia, anunció que promoverá un marco legislativo que permita construir viviendas, y poder financiarlas con los remanentes presupuestarios municipales, porque "la vivienda es la primera prioridad de nuestro país", sentenció.
Asimismo, apeló al fútbol al afirmar que le gustaría que España se pareciese más a su Selección de fútbol y fuera "un país orgulloso de lo que es, que no pregunta constantemente de dónde viene cada uno, sino qué puede aportar; que confía en su talento y que sabe que unido puede competir contra cualquiera".
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