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Elvira Velasco apela a la ilusión para abrir una nueva etapa en la ciudad de Zamora

La candidata del PP a la Alcaldía defiende ante Núñez Feijóo un proyecto para la capital orientado a generar oportunidades y retener talento

Elvira Velasco, de blanco, situada en Zamora en el mapa azul de España, junto al resto de candidatos y a Núéz Feijóo en Santiago de Compostela. | CEDIDA

Elvira Velasco, de blanco, situada en Zamora en el mapa azul de España, junto al resto de candidatos y a Núéz Feijóo en Santiago de Compostela. | CEDIDA

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Alberto Ferreras

Zamora

La cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Zamora en las elecciones municipales del próximo año y actual diputada nacional por al provincia, Elvira Velasco, apeló ante el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a "la ilusión" y "la confianza" para abrir una nueva etapa en Zamora, según recoge Europa Press. Lo hizo en Santiago de Compostela de presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia españolas en los comicios de mayo del próximo año.

Elvira Velasco abogó por un proyecto de ciudad orientado a generar oportunidades, retener talento y reforzar el papel de la capital zamorana como referente provincial.

En el centro, Alberto Núñez Feijóo junto a los candidatos del PP a las alcaldías de capitales de provincia de Castilla y León, de izquierda a derecha: José Manuel Hernando (Soria), David Fernández (León), Jesús Julio Carnero (Valladolid), Elvira Velasco (Zamora), Cristina Ayala (Burgos), José Mazarías (Segovia), Patricia Rodríguez (Ávila), Víctor Torres (Palencia) y Carlos Garcías Carbayo (Salamanca). | CEDIDA

En el centro, Alberto Núñez Feijóo junto a los candidatos del PP a las alcaldías de capitales de provincia de Castilla y León, de izquierda a derecha: José Manuel Hernando (Soria), David Fernández (León), Jesús Julio Carnero (Valladolid), Elvira Velasco (Zamora), Cristina Ayala (Burgos), José Mazarías (Segovia), Patricia Rodríguez (Ávila), Víctor Torres (Palencia) y Carlos Garcías Carbayo (Salamanca). | CEDIDA

Junto a la aspirante a sustituir a Francisco Guarido en el bastón de mando municipal, intervinieron el resto de candidatos en las capitales de provincia de Castilla y León. De ellos, al igual que Elvira, cuatro debutan en su aspiración municipal y los otros cuatro, los de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, repiten y ostentan actualmente la Alcaldía de su ciudad.

En Santiago de Compostela, el presidente nacional del PP planteó a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia tres exigencias: "decencia, servicio y ambición", y les trasladó que no espera "delegados que esperen instrucciones", sino "líderes que tomen decisiones" y que están pendientes de sus vecinos y no del partido. También marcó tres prioridades para los ayuntamientos del PP: vivienda, seguridad y convivencia y familias.

Peticiones de Feijóo

Igualmente, que la decencia "no solo es una exigencia del Partido Popular, sino una exigencia de toda España" y advirtió que quien quiera "un cargo para enriquecerse no tiene sitio en mi partido; quien confunda lo público con lo suyo, no tiene sitio en mi partido; y quien venga a servirse y no a servir, no tiene sitio en mi partido", zanjó.

Núñez Feijóo, en apoyo a esas prioridades que marcó a sus pupilos en las capitales de provincia, anunció que promoverá un marco legislativo que permita construir viviendas, y poder financiarlas con los remanentes presupuestarios municipales, porque "la vivienda es la primera prioridad de nuestro país", sentenció.

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Asimismo, apeló al fútbol al afirmar que le gustaría que España se pareciese más a su Selección de fútbol y fuera "un país orgulloso de lo que es, que no pregunta constantemente de dónde viene cada uno, sino qué puede aportar; que confía en su talento y que sabe que unido puede competir contra cualquiera".

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