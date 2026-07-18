Conchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”

Con los últimos preparativos de la undécima edición de Little Opera, Conchi Moyano agradece el apoyo de las instituciones y del público, que vuelve a confiar en una programación llena de sorpresas y formatos ideales para que todo el mundo pueda disfrutar de la lírica en Zamora.

¿Cómo se presenta esta nueva edición de Little Opera?

Muy completa, porque tenemos de todo y para todo el mundo. Desde una gala popular con unos cantantes maravillosos y piezas muy conocidas por el gran público hasta estrenos absolutos e incluso un clásico en el Teatro Principal, con un vestuario precioso y una puesta en escena espectacular, sin olvidarnos de los niños con “Operación Ópera”, ni de las funciones en los pueblos.

También está el estreno internacional de “Él. De las tinieblas a la luz”, que, además, trata de un tema tan desgraciadamente actual como es el maltrato.

Este proyecto empezó a fusionarse a través de una colaboración con la Fundación Caja Canarias y, cuando descubrimos la figura de Mercedes Pinto, que es apasionante, nos dimos cuenta de que, además, estábamos en el centenario de la publicación de esta obra en Uruguay, así que también involucramos al Teatro Solís de Montevideo. Poco a poco, fue tomando forma, envolviéndonos a todos. Los intérpretes están apasionados con el proyecto y la verdad es que es muy impactante, con esta historia tan intensa y, por desgracia, todavía tan real.

Actuación anterior de Little Opera / J. L. F. (Archivo)

¿Qué significa poder llevar la ópera también a la provincia?

Para mí, es algo fundamental, porque me importa muchísimo la divulgación y acercar la lírica a todos los públicos. Y eso incluye tanto a los niños como llevarla a zonas donde habitualmente no llega. Además, es un público muy agradecido y la experiencia previa que tenemos de años anteriores, desde que la Diputación nos apoya, es maravillosa.

Una experiencia novedosa

¿A qué cree que se debe el éxito de esas pequeñas píldoras de obras que se ofrecen con las óperas en miniatura?

A la cercanía, a la intimidad, a lo novedoso de la experiencia, a la sorpresa. Realmente, son experiencias, las óperas de cámara, que no se pueden relatar, hay que vivirlas. Incluso, el año pasado compañeros profesionales asistieron a ellas como público y quedaron fascinados, porque es una experiencia muy diferente y cercana, lo que hace que la emoción se multiplique.

Los encuentros con los artistas rompen ese abismo que parece haber cuando se está encima del escenario

¿También ofrecen una experiencia diferente a través de los encuentros con los artistas?

Sin duda. El público lo agradece muchísimo y les ayuda a valorar lo que van a ver después, porque se habla de la obra, se explica el porqué de muchas cosas y los intérpretes desgranan sus personajes. Les encanta verlos primero como personas y después como cantantes. Se crea un vínculo, una cercanía que rompe ese abismo que parece haber cuando se está encima del escenario. Estos encuentros dan la oportunidad de descubrir quién está detrás del personaje.

Actuación en el Ramos Carrión / J. L. F. (Archivo)

¿Cómo va la venta de entradas hasta la fecha?

Va fabulosa, igual que el pasado año, cuando, una semana antes de la programación, se agotaron los abonos. Ahora mismo, se han comprado ya el 70% y apenas llevamos una semana. Estamos muy contentos con la acogida que tiene el festival y con que cada vez más venga público de fuera de Zamora, que también es importante.

Confianza plena en el proyecto

Echando la vista atrás, ¿confiaba en llegar a cumplir once ediciones?

La verdad es que ni te lo planteas, porque, cuando empiezas, lo único que quieres es salir a flote y sacar el proyecto adelante. Confiaba en él, porque es maravilloso, ya que es mi mundo, y sabía que iba a tener mucho éxito en Zamora, aunque necesitaría tiempo.

Los proyectos culturales siempre necesitan tiempo y no se pueden valorar demasiado pronto

¿El apoyo de las instituciones ha sido clave para este éxito?

Yo siempre aplaudo a las instituciones y a los políticos implicados en todos estos años, que han estado desde el principio y han sabido tener la visión de que, con este tipo de proyectos, hace falta tiempo para que enganchen en la ciudad. Los proyectos culturales siempre necesitan tiempo y no se pueden valorar demasiado pronto, porque, el primer año, es como una prueba piloto. Con el tiempo se comprobará si funciona.

Litte Opera en el Ramos Carrión / J. L. F. (Archivo)

¿Usted tenía plena confianza?

Sabía que esto iba a funcionar, conozco muy bien la ópera de cámara por mi vida artística y es ideal para Zamora, porque es un formato accesible para los espacios que tenemos y, además, para el público nuevo es más fácil de aceptar y asimilar, de disfrutar, ya que son pequeños formatos, tienen una menor duración y tratan temas diferentes a las grandes óperas. Hemos llegado a la undécima edición, pero confiamos en seguir sumando muchas más.

Motor económico de primer orden

¿Qué aporta Little Opera más allá de esta cultura musical?

La cultura es el tercer motor económico de un país, un gran industria y la riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge. Pero ese motor necesita aceite y carburante para funcionar y, si no fuera por el apoyo de las instituciones, no saldría adelante.

Hemos llegado a la undécima edición, pero confiamos en seguir sumando muchas más.

Más allá de la buena acogida de Zamora, recientemente había recibido un reconocimiento por parte de Ópera XXI, la asociación que agrupa a los principales teatros, festivales y temporadas estables de lírica de España.

Para nosotros, es un reconocimiento muy grande a una trayectoria y al trabajo bien hecho, con calidad. Ópera XXI no admite cualquier proyecto, necesita tener una estabilidad, una coherencia de programación, una calidad, además de haber demostrado que tiene solidez y futuro. Con lo cual, es todo un honor para nosotros.

¿Considera que, en cierta medida, ha contribuido con Little Opera a educar en la lírica a los zamoranos?

Creo, y espero, que sí. Desde luego, para mí es una responsabilidad, porque el público, cuando compra un abono, compra ir a algo que no conoce. Los títulos que hacemos no se encuentran ni siquiera en YouTube, la mayoría de las veces, o sea, no es como ir a ver “La traviata” que todo el mundo sabe qué va a ver y, aun así, apuestan por ello. Y, sobre el aprendizaje del público, después de tantos años, ya nos conocen y confían en que van a ver un trabajo de calidad, descubriendo títulos que ni siquiera conocen muchos amantes de las grandes óperas.