Abiertos gratis por vacaciones 16 monumentos de siete rutas turísticas de la provincia de Zamora

Un total de dieciséis monumentos de la provincia de Zamora, tanto ermitas como iglesias históricas, se puede visitar de forma gratuita este verano gracias al programa de Apertura de Monumentos de Castilla y león que pone en marcha la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

Los templos que abren de forma excepcional en verano con el fin de poder recibir turistas en la época del año de mayor afluencia de visitantes, se ubican en distintos puntos de la provincia y están agrupados en siete itinerarios turísticos distintos.

El programa de apertura arrancó el sábado pasado día 11 de julio, y se mantendrá vigente hasta el domingo 6 de septiembre.

En la provincia, los monumentos que tienen colgado el cartel de "abierto por vacaciones" se ubican en las rutas turísticas de Campos y Paramos; Arribes del Duero y Sayago; Denominación de Origen Toro; La Tierra del Vino; Aliste y La Raya; Románico Zamorano; y El Camino Mozárabe Sanabrés.

En el conjunto de Castilla y León, el programa, del que ha informado este sábado el Gobierno autonómico en un comunicado, incluye 21 propuestas temáticas y geográficas con un total de 430 ermitas e iglesias que abren sus puertas de forma gratuita para acercar el patrimonio histórico-artístico y espiritual a visitantes y peregrinos.

Su apertura se mantiene de martes a domingo, en horario de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, aunque se recomienda consultar las condiciones específicas de cada templo porque en algunos puede haber variaciones, como ocurre en muchos de los de la provincia de Zamora.

Recorridos turísticos

En el caso de Zamora, en la ruta de Campos y Páramos, que abarca tres provincias, figura la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Villalpando, aunque su apertura matutina se retrasa media hora, hasta las 11.30 horas, y el cierre vespertino se adelanta una hora respecto al horario general y concluye a las 19.00 horas.

En el recorrido de Arribes del Duero y Sayago se han sumado al programa la ermita de San Albín de Fermoselle, que abre solo en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas; y la iglesia de Santa Colomba de esa misma localidad, esta en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas; Igualmente, en Bermillo de Sayago se podrá visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, solo en horario matutino, de 10.00 a 14.00 horas.

En la ruta de la DO Toro se incluye en el horario general la apertura tanto de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Tagarabuena como de las iglesias de San Julián de los Caballeros y San Juan Bautista de Toro. Además, sin dejar la villa que da nombre a la Denominación de Origen abrirán en horario de 17.00 a 20.00 horas las ermitas de San Antón Arbas y la de Santa María de la Vega, conocida como la del Cristo de las Batallas.

Iglesia de San Julián de los Caballeros de Toro. / Archivo

En Tierra del Vino las propuestas pasan por visitar en horario de 11.45 a 13.45 horas la iglesia de la Asunción de Morales del Vino o en horario de tarde la ermita del Bendito Cristo de esa localidad, de 17.00 a 20.00 horas; o la iglesia de San Félix de El Perdigón, de 18.00 a 20.00 horas.

Románico zamorano

En la capital la ruta del Románico Zamorano incluirá este verano dos aperturas gratuitas, la iglesia del Espíritu Santo, en horario de 18.00 a 20.00 horas, y la de San Torcuato, por las mañanas de 11.00 a 14.00 y por las tardes de 18.00 a 20.30 horas.

En el recorrido de Aliste y la Raya únicamente se ha sumado a la iniciativa la iglesia de San Mamés de Bercianos de Aliste, que es protagonista en la procesión del Santo Entierro de la localidad y que puede contemplarse este verano en horario de 10.00 a 14.00 horas. Por último, en el Camino Mozárabe Sanabrés figuran la iglesia de la Virgen de la Tuiza de Lubián, la de Santa Marina de Sejas de Sanabria y el Santuario de Nuestra Señora de la Carballeda de Rionegro del Puente, los tres en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.