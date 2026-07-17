Los turismos eléctricos lideran el auge de la movilidad sostenible en Zamora

Los conductores zamoranos parece que han descubierto las bondades de los vehículos eléctricos y el parque móvil de estos coches crece exponencialmente en los últimos años. Si en 2023 los datos de la Dirección General de Tráfico cifraban en 223 los vehículos eléctricos dados de alta en la provincia, en el pasado 2025 el número creció hasta los 504 vehículos.

Desde la delegación zamorana de la Asociación de Vehículos Eléctricos (AUVE), se señala que “la transición hacia una movilidad más sostenible y eficiente en la provincia de Zamora no solo avanza, sino que se acelera año tras año. Así lo reflejan los datos oficiales de la DGT”.

Este dinamismo local se alinea con la tendencia nacional de este primer semestre de 2026, donde el mercado de vehículos electrificados sigue batiendo registros con un incremento del 39% a nivel nacional, “consolidando al vehículo eléctrico no como una alternativa de futuro, sino como una realidad de presente en nuestras carreteras”, subrayan desde AUVE Zamora.

Sobre todo, turismos

El análisis pormenorizado del parque móvil en la provincia de Zamora revela que el impulso principal procede de los turismos particulares, que han pasado de 176 registros en 2023 a 373 en 2025. No obstante, el salto tecnológico también se está haciendo notar de forma muy notable en el tejido profesional y de reparto urbano. En este sentido, las furgonetas y vehículos comerciales han multiplicado por más de tres su volumen, escalando desde las 13 unidades de 2023 hasta las 45 registradas en 2025, “una gran noticia para la reducción de emisiones en la última milla”, aplauden desde la delegación zamorana.

En cuanto a los vehículos de dos ruedas, motocicletas y ciclomotores, suman un total de 64 unidades, ganando terreno como opción óptima de movilidad urbana ágil. En el transporte pesado y otros servicios, las altas de camiones pasaron de apenas dos unidades en 2023 a diez en 2025, “evidenciando que incluso los sectores de mayor tonelaje comienzan a dar pasos hacia la electrificación en Zamora”, consideran.

A punto de superar los 100 socios

Paralelamente al crecimiento de vehículos sobre el asfalto, la comunidad humana que los respalda sigue estrechando lazos. La delegación de la AUVE en Zamora está cerca de alcanzar el importante hito de un centenar de socios registrados.

Desde la asociación recuerdan que esta cifra “representa un impacto real mucho mayor en la provincia, dado que es muy habitual que algunos de los miembros cuenten con más de un coche eléctrico en su hogar o negocio, o que actúen como el nexo informativo clave para toda su familia”. El crecimiento de esta delegación demuestra que el conductor de un vehículo cero emisiones en Zamora “valora de forma muy positiva el apoyo mutuo y prefiere formar parte de un ecosistema colaborativo local en lugar de afrontar la transición de manera aislada”, explican.

Una llamada a sumarse

AUVE es un colectivo sin ánimo de lucro compuesto por los propios usuarios que se dedican a divulgar las ventajas de la movilidad eléctrica y a facilitar el camino a quienes están pensando en dar el salto. “Asociarse es completamente gratuito y permite a cualquier conductor, o futuro conductor, acceder de inmediato a una comunidad local bien informada, con foros y grupos de debate directo donde resolver dudas del día a día, desde cómo instalar un punto de recarga en un garaje comunitario de Zamora, hasta resolver dudas sobre tarifas eléctricas o la mejor manera de planificar un viaje por la provincia”, ponen como ejemplos.

Además, cuentan con ventajas económicas a través de acceso a convenios y descuentos exclusivos con operadores para obtener reducciones en las tarifas de recarga pública y ser un apoyo para la defensa de los derechos de este colectivo ante las administraciones públicas para mejora la red de recarga.

«Queremos animar a todos los zamoranos y zamoranas que ya conducen en eléctrico, o que tienen curiosidad por dar el paso, a que se unan a nosotros. Juntos no solo hacemos piña para viajar más barato y resolver dudas, sino que demostramos a las instituciones que en Zamora hay una demanda real que necesita infraestructuras de recarga pública fiables y capilares», concluyen desde la delegación de AUVE Zamora.