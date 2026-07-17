"Quien va, repite": la invitación de Zamora a Bragança para asistir a Fromago

"Quien va a Fromago, repite". Ese es el mensaje que trasladaron el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y Sara Fregeneda, directora de la feria y presidenta de Eilza, en Bragança. Ambos asistieron a la sede portuguesa de la Fundación Rei Afonso Henriques para dar a conocer los detalles de la tercera edición de la Feria Internacional del Queso, que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre.

Cita quesera que acogerá más de 300 expositores con catorce stands ya confirmados de queserías portuguesas. Cifra que los promotores de Fromago se comprometieron a ampliar en la edición de 2028.

José Luis González Prada, secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH), fue el encargado de abrir el acto en el edificio que hace de sede portuguesa de la institución en Bragança, recordando que la ciudad portuguesa "invita habitualmente a los zamoranos a sus propias citas", y que la presentación de Fromago busca corresponder a ese gesto y abrir "nuevas vías de colaboración entre ambos territorios". Al acto asistió también Rui Caseiro, secretario ejecutivo de la Comunidad Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes.

Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança, dio la bienvenida al presidente de la Diputación de Zamora y subrayó el "valor de la cooperación transfronteriza como motor de desarrollo económico y territorial". Asimismo, indicó que la participación de productores portugueses en Fromago es una "oportunidad para dar a conocer sus quesos tradicionales, abrir nuevas relaciones comerciales y llegar a mercados internacionales".

Representantes de Eilza y de la Diputación de Zamora presentan Fromago Cheese Experience 2026 en la sede portuguesa de la Fundación Rei Afonso Henriques, en Bragança. / Cedida / LZA

Presentación que forma parte de la gira de Fromago para promocionar el evento y en el que Sara Fregeneda, presidenta de Eilza, recordó su vínculo personal con el país, donde su empresa familiar empezó a funcionar en el sector lácteo. Fregeneda anunció que la feria está ya cerrada al 100%, confirmando la presencia de catorce stands de queserías portuguesas, además de importadores y distribuidores dentro de las misiones comerciales que organiza la Cámara de Comercio de Zamora junto a la Junta de Castilla y León.

Fregeneda insistió en que la Feria del Queso de Zamora "va más allá de comprar queso en un stand", puesto que "es una feria de día, gratuita, pensada para pasar la jornada en familia o con amigos". El recorrido por el centro será de unos tres kilómetros por el centro histórico de Zamora, con la posibilidad de entrar en cuatro galerías del queso y disfrutar de cuatro escenarios con catas y showcooking en directo. Además, contará con dos macrozonas gastronómicas y siete tabernas con muestra de gastronomía española.

Novedades de Fromago 2026

Entre las novedades de esta próxima edición está la Plaza de la Lana, un espacio dedicado a poner en valor este producto tradicional de la zona, hoy prácticamente sin salida comercial, con demostraciones de cómo se trabaja y qué se puede hacer con ella.

Fromago acogerá este año el primer Concurso Nacional Mejor Tarta de Queso, con sus quince plazas ya cubiertas, el III Concurso al Mejor Fromelier de España y el Concurso Nacional Mejor Tabla de Quesos en Hostelería.

A todo ello se suma el patrimonio de Zamora, con uno de los conjuntos románicos más importantes de España, a poco más de una hora en coche desde Bragança.

Cifras récord

Más de 300.000 visitantes en 2024, 170.000 kilos de queso vendidos y más de 14 millones de euros de retorno económico. Estas fueron las cifras que subrayó, Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, durante su intervención para cerrar el acto. El dirigente recalcó que la feria está "completamente cerrada desde hace meses" y mantiene lista de espera.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, presenta Fromago Cheese Experience 2026 en la sede portuguesa de la Fundación Rei Afonso Henriques, en Bragança. / Cedida / LZA

Con más de 300 expositores, 443 puestos de venta y más de 500 carpas, la colaboración ciudadana en Fromago también crece superando el centenar de voluntarios.

Por último, Faúndez agradeció la acogida en una ciudad que visita, "prácticamente todas las semanas", comentó, y reivindicó la "cooperación transfronteriza como una de las señas de identidad de Fromago".