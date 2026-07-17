La red de ciudades en la Ruta de la Plata reivindica en Zamora su identidad propia: "no es un Camino de Santiago"

La junta directiva de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata ha manifestado en Zamora su "preocupación con las actuaciones encaminadas a identificar la Ruta Vía de la Plata exclusivamente como Camino de Santiago". Los representantes de los municipios adheridos han señalado durante el encuentro en la ciudad que los proyectos orientados a señalizar la Ruta Vía de la Plata como un camino jacobeo "limitan la identidad de la misma, obviando el carácter histórico, patrimonial y cultural de un itinerario cuya existencia se remonta muchos siglos antes del nacimiento de las rutas de peregrinación a Santiago".

En este sentido, la junta directiva ha recordado que lleva treinta años trabajando de forma coordinada en la defensa, promoción y puesta en valor de la Ruta Vía de la Plata como uno de los grandes itinerarios históricos de la Península Ibérica. Por este motivo, considera que las actuaciones de señalización deben "respetar y reflejar la identidad propia de este itinerario, evitando que se desvirtúe y confunda con otros", sin que ello impida el uso consciente e informado a los peregrinos que desde el sur acceden a Santiago de Compostela por la histórica Vía de la Plata que "no es un Camino de Santiago". Para ello, ha propuesto trabajar con rigor y de manera coordinada en la información que se ofrezca a los usuarios de este emblemático itinerario peninsular.

Planteamiento que los participantes en la reunión en Zamora han valorado que choca en el contexto del nuevo proyecto de señalización del Plan Director de la Junta de Castilla y León, que incluye en Zamora a la Ruta Vía de la Plata. "No ha habido ningún intento de coordinación con la Red de Cooperación de ciudades en la Ruta de la Plata ni a nivel local ni autonómico para desarrollar un proyecto de señalización integral que realmente representa toda la riqueza cultural de la ruta", han lamentado. Por ello, han reiterado que se debe acordar un manual de señalización que se aplica en toda la Ruta.

La reunión ha contado con la participación del Ayuntamiento de Zamora, representado por Christoph Strieder, concejal de Turismo y de la Oficina Municipal de Desarrollo, en calidad de vocal de la junta directiva de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata. En ella, están representados diez municipios adheridos a la Red, de los cuales, en esta ocasión, han participado ocho: Gijón, Ribera de Arriba, La Bañeza, León, Zamora, Aldeanueva del Camino, Casar de Cáceres y Zafra.

30º aniversario

Durante la reunión se ha hecho también balance de las actuaciones desarrolladas durante el primer semestre del año y se han abordado aspectos relevantes en cuanto a la promoción y el desarrollo del itinerario. Entre ellas, las acciones que se desarrollarán el próximo año con motivo del 30º aniversario de la Red de Cooperación, y que se llevarán a la asamblea general para su ratificación.

Efeméride que servirá para poner en valor el trabajo desarrollado durante estas tres décadas por la asociación voluntaria y sin ánimo de lucro integrada por municipios situados en la Ruta Vía de la Plata y su área de influencia, cuyo objetivo es promover de forma conjunta los recursos turísticos, históricos, culturales y económicos de este histórico itinerario.

Otro de los objetivos del aniversario será reforzar el posicionamiento de la Ruta Vía de la Plata como uno de los grandes itinerarios culturales de España y Europa. Itinerario turístico y cultural que recorre el oeste de la península ibérica a lo largo de más de 800 kilómetros y un territorio superior a los 100.000 km², articulado en torno a un eje de ciudades con un extraordinario patrimonio histórico, una destacada riqueza natural y paisajística y una amplia oferta cultural y gastronómica.

Actualmente, forman parte de la Red de Cooperación los ayuntamientos de 37 municipios y la Diputación de Cáceres, que colaboran de forma coordinada para impulsar la promoción, conservación y desarrollo de la Ruta Vía de la Plata como uno de los grandes itinerarios históricos, culturales y turísticos de España.