Elvira Velasco candidata del PP a la alcaldía de 2027: "Quiero liderar un proyecto ilusionante y participativo para la ciudad de Zamora"

El Partido Popular ha confirmado la designación de Elvira Velasco como candidata a la Alcaldía de Zamora de cara a las elecciones municipales de 2027. Con esta designación se despejan al fin las dudas que existían a cerca de la candidatura en Zamora.

El anuncio llegó por parte de José María Barrios, el presidente de los populares en Zamora, quien destacó de ella su condición de mujer, su gran experiencia contrastada en escenarios como El Senado y El Congreso de los Diputados.

Una promesa para recuperar el Ayuntamiento

Elvira Velasco, enfermera de profesión, es actualmente la portavoz del PP en Sanidad en la cámara baja del país y desde ese amplio conocimiento que tiene y el trabajo realizado en el ámbito de la sanidad, ha querido dejar claro que sabe bien de lo que habla cuando dice: "quiero mejorar la vida de las personas, porque en estos años, en toda esta dilatada carrera profesional y política, he estado siempre al lado de personas que necesitaban ese tipo de cambios".

La candidata del PP a la Alcaldía de Zamora en las elecciones de 2027 / José Luis Rodríguez

Manifestaba también que trabajará, siempre contando con el punto de vista de los zamoranos, desde los jóvenes a los mayores, con todos los sectores, asociaciones y colectivos con los que piensa reunirse para "diseñar un proyecto de ciudad ilusionante".

La desde ahora candidata popular no olvidó agradecer su designación por parte del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y a José María Barrios, el presidente del PP en Zamora. Por último confesó estar preparada y dispuesta a liderar el cambio que necesita esta ciudad en este momento.