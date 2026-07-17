Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”

Orgulloso de sus raíces de San Martín de Castañeda, Óscar del Estal ha sido reconocido por su labor como maestro de la escuela Splai de Barcelona al obtener el prestigioso National Teacher Prize España, en la categoría de Educación Primaria, lo que le acredita como el Mejor Docente de España, un galardón que es considerado como el Nobel de la educación a nivel nacional, impulsado por Amazon y la Varkey Fundation.

Más de veinte años lleva este sanabrés vinculado al colegio barcelonés que no está precisamente en uno de los mejores barrios de la capital, pero desde donde ha conseguido grandes logros, gracias a su implicación con la enseñanza, su relación personal con los alumnos y las familias y su ánimo por lograr que sus estudiantes, vengan de donde vengan, estén orgullosos de su educación. Una educación que se fomenta con actividades y proyectos dinámicos y muy originales, que son los que le han ayudado a Óscar del Estal a alcanzar este galardón.

El zamorano, en una de las clases de inglés con sus alumnos. / Cedida

“Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos. Ellos han sido el ejemplo perfecto de que la educación puede ser tan rigurosa como apasionante”, destaca Del Estal, agradecido por la entrega de sus estudiantes de Primaria en estos últimos cursos.

Inglés y fútbol

“We are English” y “Splai Premier League” son los dos proyectos educativos implementados en el aula con gran éxito y que el docente presentó a esta candidatura. Ambos tienen la capacidad de implicar desde el primer minuto a los estudiantes, a través del aprendizaje del inglés y un deporte como el fútbol, que apasiona a muchos.

El primero de ellos es capaz de convertir a los alumnos de 5º y 6º de Primaria en profesores de inglés de sus compañeros más pequeños. “Ellos mismos preparan sus exposiciones orales, con una pizarra invertida, y diferentes materiales”, explica el maestro. Además, todos los materiales que se confeccionan son también aprovechados para las clases de inglés que el zamorano también imparte por la tarde, de manera altruista, en su colegio, a alumnos de Secundaria y Bachillerato, además de abuelos y padres de los estudiantes.

Los alumnos, convertidos en profesores, con Óscar del Estal (derecha) / Cedida

“Comprobamos que, aunque estuviéramos en uno de los barrios más pobres de Barcelona, porque socioeconómicamente es así, esto no influía en el éxito educativo”, apunta, añadiendo la satisfacción personal de niños de poco más de diez años que comprueban que sus actividades son muy útiles para convertirse en profesores de inglés de sus padres o sus hermanos pequeños.

Una liga con normas muy especiales

A este proyecto se une “Splai Premier League”, que también tiene la materia de inglés como motor, pero a través del fútbol y los videojuegos, utilizando activamente, además, la inteligencia artificial. “Grabé un vídeo solicitando a la gente de la Premier League poder jugar con mis alumnos. Lo hice en castellano y, a través de la IA lo traduje a otros idiomas de jugadores de esa liga”, pone como ejemplo. Esta actividad le sirvió también para crear un debate con sus alumnos sobre el uso de las nuevas tecnologías, sus bondades y sus peligros.

Los estudiantes de la escuela Splai, durante la elaboración del material de inglés. / Cedida

Crearon así su propia liga, dividida en 42 jornadas, con su propio equipo, el Escola Splai FC y un intenso calendario de partidos con unos objetivos de aprendizaje de inglés. “Íbamos poniéndonos metas individuales y grupales y subíamos, a la vez, en estadísticas del idioma y deportivas”, apunta Del Estal. De esta manera, con instrucciones propias como que tirar a puerta equivale a hacer una buena expresión oral o dar un pase es como leer bien una frase, cada semana se colgaba la clasificación y rendimiento de cada equipo. “Buscamos similitudes para motivarles y cada semana se jugaba un partido, donde había desde “listenings” hasta expresión oral y otros ejercicios”, detalla. Una liga muy particular que tenía como objetivo principal preparar a los alumnos para las competencias básicas en inglés. “Todo esto nos ha llevado a que a final de curso, de la lista de 80 verbos irregulares que se tienen que aprender en 6º de Primaria, 23 de mis 25 alumnos sabían más de 60 y, al final todos sacaron excelentes notas en inglés”, asegura con orgullo.

Proyectos que inspiran y transforman

Un jurado formado por personalidades del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Fundación Princesa de Girona, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, CaixaBank, la Fundación Bertelsmann y la Fundación Varkey fueron los que destacaron los proyectos presentados por Del Estal para otorgarle el premio, que calificaron como unas iniciativas muy interesantes “a la hora de inspirar y transformar la educación a través de la innovación, integrando avances tecnológicos de forma responsable y logrando un impacto directo y medible en los resultados académicos de final de etapa”.

Cartel del ganador National Teacher Prize España 2026 / Cedida

Será el próximo 14 de octubre cuando este maestro zamorano acuda a la Fundación Ortega Marañón de Madrid, donde se celebrará la gala de entrega de los premios National Teacher Prize España, junto al resto de elegidos, para recoger su trofeo y los 2.000 euros de cuantía económica, además de la oportunidad de formar parte de la Red Global de Innovación Educativa y dar una proyección y visibilidad de su trabajo diario a nivel internacional.