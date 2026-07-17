La oferta de venta de viviendas se desploma en Zamora en el segundo trimestre del año 2026

Las cifras de la oferta de viviendas en venta durante el segundo trimestre de este 2026 en España han caído un 7%, un valor que se eleva mucho más en el caso de Zamora, con una bajada del 35% en la capital y del 29% en el cómputo general de la provincia.

Se trata de una tendencia que se repite en el resto de provincias de Castilla y León. En Ávila capital esa bajada es solo del 6%, mientras que en Burgos desciende un 21%, dos puntos solo por encima de León, con una bajada del 23%. Palencia es la capital de la comunidad que tiene una caída más escandalosa, nada menos que un 40%, y en Salamanca esa cifra se reduce un 26%. Segovia sufre una bajada del 16%, Soria del 13% y Valladolid completa la lista con un 24% menos de oferta de pisos en venta.

En las provincias de Castilla y León también hay reducciones en este campo, pero no tan acusadas como en las capitales. Salvo el caso de Burgos y Segovia, la bajada de la oferta es superior en la ciudad que en las localidades de las provincias.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, sí que existen capitales que durante este segundo trimestre del año han visto cómo ha aumentado la oferta de la venta de viviendas. Se trata de las grandes ciudades como Barcelona (9%), Madrid (23%) o Valencia (21%). A esta lista se unen Pamplona (4%), Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, ambas con un 9% y Santander y Cuenca, que registran un aumento del 1%.

Según el estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista, solo nueve capitales españolas han visto cómo el volumen de viviendas en venta que hace un año. Zamora es la tercera en sufrir esta caída, solo por detrás de Palencia (-40%) y Orense (-36%) y seguida por Melilla (-34%) y Ceuta (-32%). Con caídas por debajo del 30% se encuentran, por su parte, Jaén, Salamanca, Valladolid y León.

Aunque las subidas han sido mayoritarias en grandes mercados, la oferta se ha reducido un 10% en Bilbao. En Palma la caída ha sido del 3%, mientras que en Alicante y en San Sebastián la oferta ha descendido un 2%.

Reducida en la mayor parte del país

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista "la oferta de vivienda en venta sigue reduciéndose en la mayor parte del país, aunque la desaceleración del ritmo de caída, del 11% en el cuarto trimestre de 2025 al 7% en el segundo trimestre de 2026, apunta a que la tendencia está cambiando”.

En este sentido, los grandes mercados, encabezados por Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, ya registran crecimientos significativos, mientras que las ciudades medianas y pequeñas siguen perdiendo oferta a un ritmo elevado. “Esta dualidad refleja, en parte, que los fuertes incrementos de precio en las grandes ciudades están alejando a compradores que no pueden asumir esos niveles, lo que reduce la presión sobre el stock disponible y podría favorecer una cierta moderación de precios en esos mercados a medio plazo", concluye.