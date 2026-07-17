Ocio
Nueva oportunidad para descubrir el comercio tradicional zamorano
Hoy se abre el plazo de inscripción para la ruta “Zamora se compra”, que se celebrará el 25 de julio
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B. B. G.
Zamora
La concejalía de Promoción Económica informa que este viernes, 17 de julio, a partir de mediodía, se vuelve a abrir el plazo de inscripción para una nueva edición de “Zamora se compra”, ruta guiada por el comercio histórico de Zamora.
La visita volverá a estar guiada por Bea Barrio, y se iniciará en el exterior de Santa María la Nueva para concluir en el Mercado temporal de Abastos, donde habrá una degustación.
La inscripción para participar en esta iniciativa es obligatoria a través de lineazamoraapuntame.com.
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