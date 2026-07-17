Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente laboral en Prefabricados Duero de Toro, ZamoraConflicto Cámara de Comercio de Zamora y Caja RuralComerciantes Mercado de Abastos de ZamoraVuelta ciclista a ZamoraVerano Cultural de Zamora
instagramlinkedin

Ocio

Nueva oportunidad para descubrir el comercio tradicional zamorano

Hoy se abre el plazo de inscripción para la ruta “Zamora se compra”, que se celebrará el 25 de julio

Ruta de comercio tradicional en Zamora, con Beatriz Barrio

Ruta de comercio tradicional en Zamora, con Beatriz Barrio / V. G. (Archivo)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

B. B. G.

Zamora

La concejalía de Promoción Económica informa que este viernes, 17 de julio, a partir de mediodía, se vuelve a abrir el plazo de inscripción para una nueva edición de “Zamora se compra”, ruta guiada por el comercio histórico de Zamora.

Cartel de la ruta

Cartel de la ruta / Cedida

La visita volverá a estar guiada por Bea Barrio, y se iniciará en el exterior de Santa María la Nueva para concluir en el Mercado temporal de Abastos, donde habrá una degustación.

Noticias relacionadas y más

La inscripción para participar en esta iniciativa es obligatoria a través de lineazamoraapuntame.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme
  2. Seis nuevos agentes se incorporan a la comisaría de la Policía Nacional en Zamora
  3. Zamora cierra su anillo verde: veinte kilómetros libres de motor para pasear o andar en bici
  4. Nuevos nombramientos pastorales en la diócesis de Zamora
  5. Arranca el traslado de la Policía Municipal de Zamora al antiguo Banco de España: así es la mudanza
  6. Zamora, afectada por seis concesiones y 31 rutas nacionales de autobuses
  7. Rafael Lorenzo, presidente de la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros: 'Estamos en un muy buen momento con un 99% de locales abiertos
  8. Un convenio provincial de Zamora fija salarios base de menos de 900 euros al mes para 2027

Nueva oportunidad para descubrir el comercio tradicional zamorano

Nueva oportunidad para descubrir el comercio tradicional zamorano

El cine de verano llega los lunes a la plaza de la Catedral con seis películas para toda la familia

El cine de verano llega los lunes a la plaza de la Catedral con seis películas para toda la familia

Los tribunales de Zamora, al borde del colapso: los abogados solicitan un "impulso procesal" de sus asuntos para combatir la paralización de denuncias y demandas

Los tribunales de Zamora, al borde del colapso: los abogados solicitan un "impulso procesal" de sus asuntos para combatir la paralización de denuncias y demandas

Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”

Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”

La oferta de venta de viviendas se desploma en Zamora en el segundo trimestre del año

La oferta de venta de viviendas se desploma en Zamora en el segundo trimestre del año

Los turismos eléctricos lideran el auge de la movilidad sostenible en Zamora

Los turismos eléctricos lideran el auge de la movilidad sostenible en Zamora

El libro que lleva al lector a un viaje a la nostalgia de los trenes nocturnos de los años 80

El libro que lleva al lector a un viaje a la nostalgia de los trenes nocturnos de los años 80

Zamora volverá a ser un horno: previsión de 39 grados

Zamora volverá a ser un horno: previsión de 39 grados
Tracking Pixel Contents